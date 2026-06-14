80-ąjį jubiliejų sekmadienį minintis D. Trumpas stebės kovas narve priešais Baltuosius rūmus

Pievoje pastatytoje scenoje nuo 20 val. vietos laiku (pirmadienį 3 val. paryčiais Lietuvos laiku) profesionali kovos menų lyga „Ultimate Fighting Championship“ (UFC) surengs septynias mišrių kovos menų (MMA) narve kovas.
MMA – dažnai kruvinas kovos menas, apimantis bokso, imtynių, kikbokso, karatė ir džiudžitsu elementus.
Renginiui Baltųjų rūmų pietinėje pievelėje buvo įrengtas įprastos aštuonkampio formos narvas, aplink kurį sustatytos tribūnos, talpinančios daugiau nei 4 tūkst. žiūrovų. Visas kompleksas uždengtas milžinišku kupolu.
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Be to, greta esančiame Elipsės parke vyks gerbėjų festivalis, kuriame tikimasi sulaukti daugiau nei 120 tūkst. lankytojų.
Oficialiai skelbiama renginių proga – JAV nepriklausomybės 250-osios metinės. Tačiau jų šventimas numatytas liepos 4 d.
Kritikai nesėkmingai bandė užkirsti kelią šiam renginiui teisinėmis priemonėmis. Pasak jų, D. Trumpas leidžia savo ilgamečiam draugui ir sąjungininkui, UFC prezidentui Danai White’ui, bei organizacijai naudotis Baltųjų rūmų teritorija privačiam, pelno siekiančiam sporto renginiui reklamuoti.
Savo ruožtu prieš D. Trumpą protestuojantis judėjimas „No Kings“ paragino amerikiečius organizuoti visoje šalyje renginius, kurie sutaptų su kovų šou pradžia.
Vietoj tradicinių gatvės protestų, judėjimo šalininkai raginami surengti Niujorke vyksiančio koncerto „žiūrėjimo vakarėlius“ namuose, bendruomenės centruose ir vietos verslo įmonėse. Koncertas skirtas pagerbti JAV Konstitucijos pirmąją pataisą, kuri garantuoja žodžio, spaudos ir susirinkimų laisvę.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Baltieji Rūmai
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