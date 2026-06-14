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Egipto prezidentūra: Prancūzijoje įvyks dvišalis D. Trumpo ir A. F. al Sisi susitikimas

2026 m. birželio 14 d. 15:58
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketina susitikti su Egipto prezidentu Abdelu Fattahu al Sisi ateinančią savaitę Prancūzijoje prasidėsiančio Didžiojo septyneto (G7) šalių viršūnių susitikimo metu, sekmadienį pranešė Egipto prezidento kanceliarija.
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Prezidentūra pareiškime nurodė, kad A. F. al Sisi per viršūnių susitikimą turėtų surengti keletą dvišalių susitikimų, „įskaitant dvišalį susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu“.
Priduriama, kad derybose bus daugiausia kalbama apie „būdus, kaip išspręsti tarptautines geopolitines krizes ir spręsti jų pasekmes prekybai, energetikai ir tiekimo grandinėms“.
Kaip skelbta, G7 viršūnių susitikimas bus vienas iš pirmųjų didelių tarptautinių tokio masto renginių nuo vasario pabaigos, kai JAV ir Izraelis pradėjo karą prieš Iraną, sukėlusį sumaištį Artimuosiuose Rytuose ir padidinusi transatlantinę įtampą.
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Kurortiniame Eviano mieste vyksiančiame susitikime dalyvaus Didžiosios Britanijos, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir Jungtinių Valstijų vadovai, taip pat pakviesti lyderiai iš kelių kitų šalių, įskaitant Braziliją ir Indiją.
Renginio šeimininkas Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas į Evianą turėtų atvykti sekmadienio vakare. Kitų lyderių, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą, laukiama atvykstant pirmadienį.
EgiptasPrancūzijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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