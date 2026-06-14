Rumunijos prezidentas paskyrė naują premjerą

Kaip skelbta, praėjusią savaitę, siekdamas išspręsti politinę krizę, Rumunijos prezidentas iškėlė europarlamentaro Eugeno Tomaco kandidatūrą į ministro pirmininko postą.
„Šį rytą p. Eugenas Tomacas atsiėmė savo kandidatūrą, todėl šiomis aplinkybėmis aš skiriu Adrianą Vestea ministru pirmininku“, – teigiama sekmadienį išplatintame N. Dano pareiškime.
Proeuropietiško reformisto Ilie Bolojano vyriausybė žlugo gegužės 5 d., parlamentui nubalsavus dėl nepasitikėjimo jos vadovu.
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52-ejų Liberalų partijos lyderis A. Vestea gavo užduotį suformuoti naują provakarietišką parlamentinę daugumą, kadangi E. Tomaco pasiūlytas technokratinis sprendimas nesulaukė reikiamo palaikymo.
„Šiuo metu aišku, kad tinkamiausias sprendimas – politinis“, – teigė prezidentas.
N. Danas taip pat pabrėžė A. Vestea patirtį, įgytą dirbant meru, apskrities tarybos pirmininku ir plėtros ministru ankstesnėje vyriausybėje.
Naujasis premjeras tvirtino siekiąs suformuoti tokią politinę vyriausybę, kuri imsis realių reformų ir išlaikys Rumunijos provakarietišką kryptį.
„Šią atsakomybę prisiimu politinės krizės metu“, – pridūrė jis, pažymėdamas, kad derėsis su „provakarietiškomis demokratinėmis politinėmis partijomis Rumunijos parlamente“.
Liberalų partijos lyderis I. Bolojanas sekmadienį sakė, kad apie šį žingsnį jam nebuvo pranešta iš anksto, ir apkaltino prezidentą „priešišku veiksmu ir akivaizdžiu bandymu suskaldyti“ partiją.