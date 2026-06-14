Pasak V. Zelenskio, šiuose dokumentuose esą pateikiami Rusijos vidaus situacijos vertinimai, įskaitant V. Putino reitingo rodiklius ir visuomenės nepasitenkinimą jo veiksmais.
„Buvo mūsų žvalgybų pranešimai apie darbo rezultatus vertinant vidinę Rusijos situaciją ir gaunant dokumentus, kurie patenka ant Rusijos vadovo stalo. Suprantame, kad V. Putinui retai pateikiama visiškai tiksli informacija be pagražinimų. Tačiau net ir tai, ką jis mato dokumentuose, leidžia daryti išvadas“, – teigė V. Zelenskis.
Anot jo, vadinamosios prognozės rodo, kad rusų nepasitenkinimas V. Putino politika toliau nuosekliai augs, o jau dabar esą formuojama nuostata, jog šio augimo sustabdyti nepavyks ir kad iki rugsėjo – kai Rusijoje planuojami parlamento rinkimai – šis rodiklis nepasieks stabilizacijos lygio.
„Situacija linksta į geresnę pusę“: V. Zelenskis turi vis daugiau kortų
Taip pat teigiama, kad valdančiosios partijos palaikymo rodikliai rodo nuoseklią mažėjimo tendenciją, o tai, anot V. Zelenskio, reikštų didesnio masto rinkimų falsifikacijų poreikį.
Žvalgybos ataskaitose taip pat esą fiksuojamas reikšmingas protestinių nuotaikų augimas Rusijos regionuose.
„Manome, kad šiose ataskaitose dar neįvertinti potencialūs birželio, liepos ir rugpjūčio įvykiai, kurie neišvengiamai papildomai paveiks situaciją Rusijoje“, – sakė prezidentas.
V. Zelenskis pabrėžė, kad spaudimas Rusijai dėl karo bus tęsiamas ir didės.
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„Taigi, rugsėjį V. Putinas pasitiks dar prastesniais rodikliais. Deja, į visus mūsų viešus ir neviešus taikos pasiūlymus buvo atsakyta tik karo tęsimo retorika“, – pridūrė jis.
Pasak Ukrainos prezidento, vidaus situacija Rusijoje turėtų rodyti priešingą kryptį – kad taika yra būtina.
„Ukraina siūlo derėtis dėl orios taikos. Akivaizdu, kad tendencijos nesikeis, ir laikui bėgant tai gali reikšti, jog susitarimą teks sudaryti jau su kitu asmeniu Rusijoje – su tuo, kuris neužsisklęs nuo realybės“, – pareiškė V. Zelenskis.
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