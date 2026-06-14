Siaubinga tragedija Brazilijoje: susidūrė du sraigtasparniai, žuvo žamiausiai 6 žmonės

„Pranešimai rodo, kad sraigtasparniai susidūrė ore ir nukrito į elektromobilių salono automobilių stovėjimo aikštelę, sukeldami gaisrą, kuris apėmė mažiausiai 20 transporto priemonių“, – teigiama pranešime. – Patvirtinta mažiausiai šeši žuvusieji – visi jie buvo į avariją pakliuvusių orlaivių įgulos nariai.“
Avarija įvyko vakariniame Rekrėjo dos Bandeiranteso priemiestyje.
Vietos žiniasklaidos pateiktose avarijos vietos nuotraukose matyti, kaip iš automobilių salono, kuriame degė keletas automobilių, kyla tirštas juodų dūmų stulpas.
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Nedidelių orlaivių avarijos yra dažnos Brazilijoje, penktoje pagal dydį šalyje pasaulyje.
Praėjusį mėnesį nedidelis lėktuvas rėžėsi į pastato sieną pietryčių mieste Belo Orizontėje, žuvo pilotas ir antrasis pilotas.
sraigtasparnislėktuvų susidūrimasRio de Žaneiras
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