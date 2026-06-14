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Smūgis V. Putino „šešėliniam laivynui“: Jungtinė Karalystė perėmė Rusijos tanklaivį

2026 m. birželio 14 d. 10:22
Jungtinės Karalystės premjeras Keiras Starmeris pranešė, kad sekmadienio paryčiais britų ginkluotosios pajėgos Lamanšo sąsiauryje sulaikė vieną iš Rusijos „šešėlinio laivyno“ naftos tanklaivių, informuoja BBC.
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Per šešias valandas trukusią operaciją į laivą įsiveržė Karališkųjų jūrų pėstininkai ir specialiai apmokyti Nacionalinės kovos su nusikalstamumu agentūros pareigūnai, padedami Karališkųjų oro pajėgų.
Britų gynybos ministerija pranešime nurodė, kad laivas „Smyrtos“ bus sulaikytas ir stebimas prie Anglijos pietinės pakrantės, kol tęsis tyrimas.
„Ši sėkminga operacija – tai dar vienas smūgis Rusijai, kuris primena remiantiems V. Putino karą Ukrainoje, kad jiems slėptis mes neleisime“, – sakė premjeras K. Starmeris.
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Operacijoje dalyvavo Jūrų aviacijos grupės orlaiviai, Karališkųjų oro pajėgų orlaivis „P-8“, taip pat laivai „HMS Sutherland“ ir „HMS Ledbury“.
Rusija naudojasi „šešėliniu laivynu“, kurį sudaro neaiškios nuosavybės tanklaiviai, kad išvengtų tarptautinių jos naftos eksportui taikomų sankcijų.
D. Britanijos gynybos ministerijos teigimu, daugiau nei 700 laivų turintis „šešėlinis laivynas“ gabena 75 proc. visos sankcionuotos Rusijos naftos. Jis gyvybiškai svarbus Kremliui.
Jungtinė Karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų.
Laivams draudžiama įplaukti į Jungtinės Karalystės uostus. Be to, britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansines, draudimo ar tarpininkavimo paslaugas laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą.
Vyriausybė pareiškė, kad jos tikslas – suduoti smūgį Rusijos pajamoms iš naftos siekiant „nutraukti Rusijos karo mašinos finansavimą“ Ukrainoje.
Gynybos ministerija pranešė, kad sekmadienio rytą įgyvendinta operacija buvo organizuota glaudžiai bendradarbiaujant su Prancūzija, atsižvelgiant į neseniai sąjungininkei britų suteiktą paramą.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas birželio 1 dieną pranešė, kad jo šalies kariuomenė, padedama Jungtinės Karalystės, sekmadienį perėmė sankcionuotą naftos tanklaivį, kuris, kaip įtariama, priklausė Rusijos „šešėliniam laivynui“.
Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija BBC patvirtino, kad tos operacijos metu paramą taip pat teikė britų sraigtasparnis.
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