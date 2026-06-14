Ženeva rengiasi 50 tūkst. protestuotojų prieš G7 eitynėms

Protestą organizuoja kelių dešimčių grupių koalicija „No G7“.
Ženevos miesto valdžia teigė, kad demonstracija vyksta Ženevoje, 50 km į pietvakarius nuo Eviano, nes Prancūzija atsisakė išduoti leidimus protestams netoli G7 viršūnių susitikimo vietos. Tokį prancūzų sprendimo miesto vadžia sukritikavo.
Būtent į Ženevą pirmadienį atskris G7 šalių lyderiai ir jų delegacijos, kadangi jos oro uostas yra arčiausiai viršūnių susitikimo vietos.
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Ženevos miesto centre jau keletą dienų galioja nepaprastoji padėtis: bijodamos neramumų šimtai prabangių parduotuvių ir bankų, taip pat viešbučių ir prekybos centrų užkalė savo fasadus ir vitrinas faneros plokštėmis.
2003 m. Eviane vykusio G7 viršūnių susitikimo metu riaušininkai Ženevoje daužė langus ir plėšė parduotuves. Jų padaryta žala įvertinta milijonais eurų.