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Ženeva rengiasi 50 tūkst. protestuotojų prieš G7 eitynėms

2026 m. birželio 14 d. 09:20
Šveicarijos pasienyje esančioje Ženevoje sekmadienį, prieš prasidedant Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimui Eviane, Prancūzijoje, vyks eitynės prieš kapitalizmą, išnaudojimą ir kitas problemas. Policijos duomenimis, jose dalyvaus iki 50 tūkst. demonstrantų.
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Protestą organizuoja kelių dešimčių grupių koalicija „No G7“.
Ženevos miesto valdžia teigė, kad demonstracija vyksta Ženevoje, 50 km į pietvakarius nuo Eviano, nes Prancūzija atsisakė išduoti leidimus protestams netoli G7 viršūnių susitikimo vietos. Tokį prancūzų sprendimo miesto vadžia sukritikavo.
Būtent į Ženevą pirmadienį atskris G7 šalių lyderiai ir jų delegacijos, kadangi jos oro uostas yra arčiausiai viršūnių susitikimo vietos.
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2003 m. Eviane vykusio G7 viršūnių susitikimo metu riaušininkai Ženevoje daužė langus ir plėšė parduotuves. Jų padaryta žala įvertinta milijonais eurų.
Šveicarijaprotestai

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