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Britų premjeras paskelbė apie socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 m. vaikams
2026 m. birželio 15 d. 11:02
Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris pirmadienį paskelbė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 m. vaikams.
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Kalbėdamas spaudos konferencijoje Dauning Stryte, K. Starmeris sakė, kad „vyriausybė uždraus prieigą prie socialinių tinklų visiems jaunesniems nei 16 m. vaikams“.
Jungtinė Karalystė
Keiras Starmeris