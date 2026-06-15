D. Trumpas atšventė 80-ąjį gimtadienį: stebėjo kovas narve prie Baltųjų rūmų

Sekmadienį vykęs „Ultimate Fighting Championship“ (UFC) renginys vyko Vašingtone, paskelbus perspėjimus apie perkūniją.
Ruošiantis kovų narve renginiui, skirtam paminėti Amerikos 250-ąsias nepriklausomybės metines, prezidentas ir UFC vadovas Dana White'as kartu ėjo iš Ovaliojo kabineto į Baltųjų rūmų balkoną, iš kurio atsiveria vaizdas į milžinišką atvirą areną Pietinėje pievelėje.
Tuomet buvo sugrotas nacionalinis himnas, virš galvos praskriejo naikintuvai. Džiūgaujanti minia skandavo: „JAV, JAV“.
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Tada D. Trumpas atsisėdo netoli aštuonkampio narvo, kuriame turėjo vykti septynerios kovos.
Tarp 4000 svečių specialiai pastatytoje arenoje buvo ir britų sunkiasvorių bokso žvaigždė Tysonas Fury. Per pertrauką taip pat buvo pastebėtas „Meta“ vadovas Markas Zuckerbergas, jis kalbėjosi su prezidentu. Prie narvo sėdėjo ir Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Kashas Patelis, JAV generalinio prokuroro pareigas einantis Toddas Blanche'as ir Atstovų rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas.
Dar dešimtys tūkstančių žmonių stebėjo „Freedom 250“ kovas dideliame ekrane parke netoli Baltųjų rūmų.
Buvo neįprasta matyti, kaip kovotojai daro apšilimą oficialioje Baltųjų rūmų aplinkoje.
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Administracija teigė, kad 60 mln. dolerių išlaidas padengs UFC, oficialūs dokumentai rodo, kad septynios agentūros, įskaitant Vidaus saugumo departamentą ir Federalinę aviacijos administraciją, „skyrė daug išteklių ir darbo jėgos“ šiam prieštaringai vertinamam renginiui, kuris buvo nesėkmingo teisinio ginčo objektas.
Kritikai mėgino užkirsti kelią renginiui teisiniais veiksmais, teigdami, kad D. Trumpas leido savo ilgamečiam draugui ir sąjungininkui Danai White'ui ir UFC naudotis Baltųjų rūmų teritorija privačiam, pelno siekiančiam sporto renginiui reklamuoti.
Tuo metu judėjimas prieš D. Trumpą „No Kings“ paragino visoje šalyje rengti renginius, kurie sutaptų su kovos spektaklio pradžia. Užuot rengę tradicinius gatvės protestus, rėmėjai buvo raginami rengti „stebėjimo vakarėlius“ namuose, bendruomenių centruose ir vietos įmonėse, kad galėtų stebėti koncertą Niujorke, skirtą paminėti pirmąją JAV Konstitucijos pataisą, garantuojančią žodžio, spaudos ir susirinkimų laisvę.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Baltieji RūmaiVašingtonas
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