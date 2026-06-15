Konstitucijos pataisa: V. Orbanas niekada negalės grįžti į Vengrijos premjero postą

Remiantis Konstitucijos pataisa, vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent aštuonerius metus. V. Orbanas vyriausybei vadovavo 20 metų – nuo 1998 iki 2002-ųjų ir nuo 2010 iki 2026-ųjų.
Naujoji nuostata galios ir naujajam ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui. Jis galės likti poste ne ilgiau kaip dvi pilnas kadencijas.
Premjero kadencijų ribojimas šiuolaikinėse demokratijose yra neįprastas. Tačiau per P. Magyaro ir jo „Tisza“ partijos rinkimų kampaniją tai buvo vienas pagrindinių pažadų. Balandžio 12 d. vykusiuose parlamento rinkimuose „Tisza“ aiškiai įveikė V. Orbano „Fidesz“.
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Naujajame parlamente „Tisza“ turi komfortabilią dviejų trečdalių balsų daugumą. Per balsavimą pirmadienį ji ja pasinaudojo pirmą kartą, kad priimtų Konstitucijos pataisas. Ši Konstitucija buvo priimta prieš 16 metų, valdant V. Orbanui. Jis pats ją dažnai keitė.
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VengrijaKonstitucijaViktoras Orbanas
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