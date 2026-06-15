Naujienų agentūra LETA sužinojo, kad fragmentus šiuo metu analizuoja Latvijos Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (LNGP). Remiantis duomenimis, kuriuos gavo LETA, dėl birželio 8 d. Rėzeknės savivaldybėje įvykusio incidento su dronu buvo pradėtas baudžiamasis procesas, o tyrimą atlieka Valstybės saugumo tarnyba.
Kaip jau skelbta, birželio 8 d. rytą NATO Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantys Prancūzijos naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Bepilotis orlaivis buvo numuštas Berzgalės valsčiuje, Rėzeknės savivaldybėje. Tai buvo pirmas Latvijos oro erdvėje numuštas dronas nuo tada, kai šalies teritorijoje buvo pastebėti užsienietiški bepiločiai.
LatvijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)dronas
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