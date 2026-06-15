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Sibire sudužo Rusijos ilgojo nuotolio bombonešis

2026 m. birželio 15 d. 18:25
Sibire sudužo Rusijos ilgojo nuotolio bombonešis. Keturi įgulos nariai, Rusijos gynybos ministerijos duomenimis, katapultavosi. Jie nugabenti į ligoninę, pranešė Irkutsko srities gubernatorius Igoris Kobzevas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.
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Nepatvirtintuose įrašuose socialiniuose tinkluose matyti, kaip bombonešis nukrenta miškingoje teritorijoje ir pakyla dideli dūmų debesys. Incidentas, ministerijos duomenimis, įvyko pirmadienį per mokomąjį skrydį netoli Kamenkos kaimo. Žemėje žalos nebuvo, nes orlaivis skrido be kovinio krovinio.
Sudužęs bombonešis yra „Tu-22M3“ tipo. Tai modernizuota sovietinių laikų viršgarsinio bombonešio versija, kuriai NATO suteikė kodinį pavadinimą „Backfire“. Šis lėktuvas gali nešti „Ch-22“ tipo sparnuotąsias raketas bei hipergarsines raketas „Kinžal“. Rusija šio tipo orlaivius, be kita ko, naudoja atakoms Ukrainoje ir Sirijoje.
RusijaSibirasbombonešis
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