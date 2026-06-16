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FTB direktorius: sužlugdytas sąmokslas surengti išpuolį per kovų renginį Baltuosiuose rūmuose

2026 m. birželio 16 d. 17:04
Jungtinių Valstijų teisėsauga sužlugdė sąmokslą surengti išpuolį prieš Baltuosius rūmus per mišrių kovos menų renginį, kuriame savaitgalį dalyvavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir kiti aukšti pareigūnai, antradienį pranešė Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Kashas Patelis.
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„Dėl greitų šio FTB, mūsų partnerių ir Teisingumo departamento veiksmų keliose valstijose vykusios operacijos metu buvo sulaikyti keli asmenys, o tariamai planuoti išpuoliai – užkardyti“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė K. Patelis.
Jo įraše taip pat dalijamasi transliuotojo „Fox News“ antrašte, kuri skelbia: „FTB sužlugdė tariamą sąmokslą panaudoti sprogstamuosius dronus prieš Baltųjų rūmų UFC renginį, teigia pareigūnai“.
„Fox News“ informavo, kad, pasak neįvardytų JAV pareigūnų, buvo sulaikyti penki asmenys, o tyrėjai nustatė 23 asmenis, priklausančius „galimam sąmokslininkų tinklui“.

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Pagal planą buvo numatoma dronais atakuoti pastatus netoli Baltųjų rūmų per mišrių kovos menų „Ultimate Fighting Championship“ (UFC) varžybas ir sukelti masinę evakuaciją, kurios metu „minios būtų nukreiptos link iš anksto paruoštos snaiperių komandos“, pranešė „Fox News“.
Taip pat buvo planuojama šturmuoti Baltųjų rūmų vartus per „antrą bangą“, tvirtinama pranešime.
Paprašytas pateikti daugiau detalių apie K. Patelio įrašą, FTB naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad šiuo metu neturi ką prie jo pridurti.
D. Trumpas sekmadienį kartu su tūkstančiais gerbėjų prie Baltųjų rūmų stebėjo precedento neturinčias kovas – čia ant Pietinės vejos buvo pastatyta laikina arena.
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