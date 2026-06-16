Lenkijoje nušautas V. Putiną kritikavęs rusų menininkas

Lublinio srities policijos atstovas spaudai Lenkijos naujienų agentūrai PAP pranešė, kad į 44-erių vyrą buvo keletą kartų šauta Palenkės Bialos mieste, esančiame už maždaug 35 kilometrų nuo sienos su Baltarusija.
Pasak policijos atstovo, atsižvelgiant į aplinkybes, atrodo, kad tai buvo iš anksto suplanuota žmogžudystė. Tyrėjai nusikaltimo motyvo dar nenustatė, o šaulys vis dar yra laisvėje.
Nors Lenkijos policija aukos tapatybės neatskleidė, Rusijos ir Baltarusijos opozicinės žiniasklaidos priemonės pranešė, kad žuvusysis – performanso menininkas ir karikatūristas, garsėjęs satyriniu V. Putino, Baltarusijos vadovo Aleksandro Lukašenkos ir sovietų diktatoriaus Josifo Stalino atvaizdavimu.
Menininkas nuo 2021 m. gyveno tremtyje Lenkijoje.
menininkasLenkijanušovė
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