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Lenkijoje nušautas V. Putiną kritikavęs rusų menininkas

2026 m. birželio 16 d. 07:21
Rytų Lenkijoje buvo nušautas rusų menininkas ir atviras prezidento Vladimiro Putino kritikas, pirmadienį pranešė policija – valdžios institucijų manymu, tikėtina, kad žmogžudystė buvo tikslinga.
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Lublinio srities policijos atstovas spaudai Lenkijos naujienų agentūrai PAP pranešė, kad į 44-erių vyrą buvo keletą kartų šauta Palenkės Bialos mieste, esančiame už maždaug 35 kilometrų nuo sienos su Baltarusija.
Pasak policijos atstovo, atsižvelgiant į aplinkybes, atrodo, kad tai buvo iš anksto suplanuota žmogžudystė. Tyrėjai nusikaltimo motyvo dar nenustatė, o šaulys vis dar yra laisvėje.
Nors Lenkijos policija aukos tapatybės neatskleidė, Rusijos ir Baltarusijos opozicinės žiniasklaidos priemonės pranešė, kad žuvusysis – performanso menininkas ir karikatūristas, garsėjęs satyriniu V. Putino, Baltarusijos vadovo Aleksandro Lukašenkos ir sovietų diktatoriaus Josifo Stalino atvaizdavimu.
Menininkas nuo 2021 m. gyveno tremtyje Lenkijoje.
menininkasLenkijanušovė
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