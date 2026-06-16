Lenkijoje nušovus V. Putiną kritikavusį rusų karikatūristą – sulaikyti du baltarusiai

„Vyksta tyrimas dėl 44 m. Rusijos Federacijos piliečio, žiniasklaidoje žinomo kaip Semionas Skrepeckis, nužudymo“, – žurnalistams sakė Liublino prokuratūros atstovas spaudai Marcinas Kozakas.
Jis informavo, kad netoli Baltarusijos konsulato Palenkės Bialoje, kur įvyko žmogžudystė, buvo sulaikyti du Baltarusijos piliečiai.
Tačiau įtariamojo nusikaltimo vykdytojo paieška tebevyksta, teigė Liublino policijos atstovas spaudai, inspektoriaus pavaduotojas Andrzejus Fijoleko.
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„Vis dar ieškome vyro, kuris įvykdė nusikaltimą“, – sakė jis ir pridūrė, kad buvo suformuota speciali tyrėjų komanda.
Lenkijos pareigūnų teigimu, į S. Skrepeckį – kurio tikrasis vardas yra Robertas Kuzovkovas – pirmadienio rytą buvo paleisti trys pistoleto šūviai. Dailininkui parkritus užpuolikas priėjo ir paleido į jį dar du šūvius iš arti.
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„Byla, be jokios abejonės, rimta“, – antradienį žurnalistams sakė Lenkijos vyriausybės atstovas spaudai Adamas Szlapka. Pasak jo, Lenkija menininkui siūlė apsaugą, bet šis jos atsisakė.
Po žmogžudystės Lenkijos spauda antradienį pranešė, kad S. Skrepeckio šeima buvo nugabenta į saugią vietą.
Šiuo metu dviem sulaikytiems baltarusiams „kaltinimai nėra pareikšti“, nurodė prokuratūros atstovas M. Kozakas, pridūręs, kad „jie lieka prokuratūros ir policijos žinioje“.
Eskalacijos rizika
Tiriant šią bylą didėja rizika, kad vėl įsiplieks įtampa tarp Lenkijos ir jos kaimynės Rusijos. Situaciją praėjusį rudenį paaštrino Lenkijos teritorijoje nukritę dronai. Dėl pastarųjų incidentų Varšuva kaltina Maskvą.
„Jei pasitvirtins tai, kad nusikaltimas yra politinio pobūdžio, susidursime su nauja Rusijos veiksmų, vykdomų už jos sienų, eskalacija“, – platformoje „X“ rašė Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro (BBN) vadovas Bartoszas Grodeckis.
„Lenkijoje negali būti vietos tokio pobūdžio veiksmams“, – pabrėžė jis.
S. Skrepeckis buvo pagarsėjęs kartais provokuojančiomis karikatūromis, kurių taikiniu tapdavo žymūs Rusijos politikai – nuo V. Putino ir sovietų lyderio Josifo Stalino iki opozicijos veikėjo Aleksejaus Navalno ir Čečėnijos vadovo Ramzano Kadyrovo.
Viename iš jo žinomiausių kūrinių naujai interpretuojama klasikinė stačiatikių ikona, kurioje vietoj Dievo Motinos, laikančios kūdikėlį Jėzų, pavaizduotas V. Putiną laikantis Stalinas.
Baimindamasis politinio persekiojimo Rusijoje S. Skrepeckis 2021 m. persikėlė į Lenkiją.
Užsienyje jis laikėsi prieštaringos pozicijos: lankydavosi Rusijos opozicijos renginiuose, bet pačią opoziciją atvirai kritikavo.
Užsienyje įvykdytų išpuolių aukomis yra tapę keletas Rusijos valdžios priešininkų.
Didžiojoje Britanijoje 2006 m. apnuodytas poloniu mirė buvęs FSB agentas Aleksandras Litvinenka; 2018 m. buvęs Rusijos dvigubas agentas Sergejus Skripalis ir jo dukra Julija išgyveno apnuodijimą paralyžių sukeliančia kovine nuodingąja medžiaga „Novičiok“.
2019 m. Vokietijoje buvo nužudytas Čečėnijos karo separatistų veteranas Zelimchanas Changošvilis, kurį nušovė Rusijos pilietis. Tuomet tarp Berlyno ir Maskvos buvo kilusi diplomatinė krizė.
2024 m. Lietuva paskelbė esą „tikėtina“, kad Vilniuje išpuolį plaktuku prieš buvusį A. Navalno artimiausią bendražygį Leonidą Volkovą suorganizavo Rusija.
Maskva visais atvejais neigė, kad yra prisidėjusi prie išpuolių rengimo.
LenkijaBaltarusijaVladimiras Putinas
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