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Prie JK krantų – pavojingas incidentas: Rusijos karo laivas į jachtą paleido įspėjamuosius šūvius

2026 m. birželio 16 d. 19:12
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Jungtinėje Karalystėje (JK) registruota jachta pranešė, kad Rusijos karo laivas Lamanšo sąsiauryje netoli jos paleido įspėjamuosius šūvius, antradienį naujienų agentūrai AFP pareiškė JK gynybos šaltinis.
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Incidentas galimai įvyko maždaug už 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, už JK teritorinių vandenų ribų. Manoma, kad incidente dalyvavo Rusijos fregata „Admirolas Grigorovičius“. Ši informacija pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai JK komandosai netoliese sulaikė ir įsilaipino į įtariamą Rusijos „šešėlinio laivyno“ laivą.
Paklaustas apie įspėjamuosius šūvius, JK gynybos ministerijos atstovas pažymėjo: „Tiriame pranešimus apie incidentą Lamanšo sąsiauryje.“
Tai naujausias ženklas, liudijantis didėjančią įtampą tarp JK ir Rusijos. Lamanšo sąsiauriu plaukiančius Rusijos karo laivus nuolat seka JK karališkasis laivynas; patrulinis laivas „HMS Mersey“ antradienį stebėjo fregatą „Admirolas Grigorovičius“.
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