Užfiksavo asmeninį E. Macrono ir V. Zelenskio pokalbį: sprendė, kaip elgtis su D. Trumpu

V. Zelenskis antradienį atvyko į G7 lyderių viršūnių susitikimą Evian-les-Bains mieste. Prieš darbo sesiją Eviane E. Macronas pasitiko V. Zelenskį, o jų pokalbį užfiksavo kameros mikrofonas.
Pasitikęs Ukrainos prezidentą apkabinimu, susitikimą rengiantis E. Macronas, eidamas su juo per „Hotel Royal“ teritoriją, paklausė, ar V. Zelenskis turės dvišalį susitikimą su D. Trumpu. V. Zelenskio atsakymo įraše negirdėti.
E. Macronas paragino savo kolegą ilgiau pasilikti Prancūzijoje. V. Zelenskis atsakė, kad jam „reikia vykti į Briuselį 18 d.“ – tą dieną vyks Europos Vadovų Tarybos viršūnių susitikimas, skirtas Ukrainos stojimui į Europą.
Tik vėliau paaiškėjo, kad galiausiai D. Trumpas sutiko susitikti su V. Zelenskiu G7 susitikimo užkulisiuose.
Abu lyderiai taip pat aptarė G7 sesiją, skirtą Ukrainai. Joje dalyvavo ir D. Trumpas.
Šiltas V. Zelenskio sutikimas smarkiai kontrastavo su tuo, kaip pirmadienį buvo pasitiktas D. Trumpas. Vietoje planuoto E. Macrono pasveikinimo ant raudonojo kilimo JAV prezidentą pasitiko Eliziejaus rūmų protokolo vadovas.
Eliziejaus rūmai atsisakė komentuoti šią situaciją. Tačiau, pasak Prancūzijos prezidentui artimo asmens, E. Macronas tuo metu dalyvavo dvišaliame susitikime su Brazilijos prezidentu Luizu Inácio Lula da Silva.
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Antradienį, D. Trumpui atvykus į susitikimą, jį pasitiko E. Macronas ir jo žmona Brigitte Macron. Šis epizodas tapo dar vienu ženklu, kaip atsargiai Europos lyderiai koordinuoja veiksmus bendraudami su D. Trumpu, ypač kai kalbama apie Ukrainą.
E. Macrono ir V. Zelenskio pokalbis neatskleidė jokių paslapčių. Vis dėlto jis parodė, kaip Europos lyderiai derina veiksmus ir kruopščiai valdo santykius su D. Trumpu.
Po to, kai D. Trumpas pernai anksčiau laiko išvyko iš G7 susitikimo Kanadoje, kad spręstų įtampą tarp Irano ir Izraelio, E. Macronui dabar tenka spaudimas išlaikyti JAV prezidento įsitraukimą. Siekiama, kad jis dar kartą neišvyktų prieš susitikimo pabaigą.
Dėl to Prancūzijos prezidentas trečiadienio vakarą pakvietė D. Trumpą vakarienės į Versalio rūmus. Vakarienė skirta JAV 250-ajam gimtadieniui paminėti.
Tačiau kai kurie Europos pareigūnai nerimauja, kad po susitarimo su Iranu D. Trumpas gali mėginti susigrąžinti Ukrainos taikos derybų kontrolę. Tokiu atveju europiečiai galėtų likti nuošalyje, o jų strategija spausti Rusiją ir visiškai remti Ukrainą būtų sužlugdyta.
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