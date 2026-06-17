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D. Trumpas grasina „mėtyti bombas“, jei Iranas „nesielgs kaip pridera“

2026 m. birželio 17 d. 15:41
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį perspėjo Iraną, kad jis yra pasiruošęs atnaujinti karinius veiksmus, jei Teheranas nesilaikys savo įsipareigojimų.
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Šis jo įspėjimas nuskambėjo likus dviem dienoms iki ceremonijos, kurios metu ketinama pasirašyti susitarimą dėl karo tarp abiejų priešininkų pabaigos.
„Ne, jis nėra galutinis. Tai susitarimo memorandumas“, – Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikime pareiškė D. Trumpas, omenyje turėdamas susitarimą, kuris penktadienį turėtų būti pasirašytas Šveicarijoje.
„Jei jis man nepatiks, mes vėl pradėsime į juos šaudyti“, – pridūrė jis, kalbėdamas šalia Egipto prezidento Abdelo Fattaho al-Sisi.

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„Jei jie nesielgs kaip pridera, mes vėl pradėsime mėtyti bombas tiesiai jiems ant galvos“, – sakė D. Trumpas.
„Nes jie 47 metus elgėsi netinkamai“, – pažymėjo jis, omenyje turėdamas Islamo Respubliką, įkurtą per Islamo revoliuciją po šacho nuvertimo 1979 m.
JAV ir Izraelio karas prieš Iraną prasidėjo vasario 28 d., kai per oro antskrydžius buvo nužudytas aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei ir kiti aukšto rango pareigūnai.
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Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVIranas

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