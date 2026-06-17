D. Trumpo renovuotas Atspindžių baseinas Vašingtone nuo dumblių nusidažė žaliai

Bet čia žodį tarė Motulė gamta: baseino vandenyje ėmė veistis dumbliai ir jis nusidažė žaliai, tapdamas panašus į pelkę.
Ši invazija prasidėjo praėjus vos keletui dienų po to, kai buvo užbaigtas baseino perdažymo projektas – vienas iš tų, kuriais D. Trumpas siekia palikti savo pėdsaką Vašingtone, be kita ko užsimojęs Baltuosiuose rūmuose įrengti pokylių salę ir pastatyti milžinišką arką prie Potomako upės.
D. Trumpo nurodymu iš ilgo stačiakampio formos baseino, kuriame turi atsispindėti Nacionalinėje alėjoje stovinčio Vašingtono paminklo atvaizdas, buvo išleistas vanduo, o jo dugnas buvo nudažytas spalva, kurią jis vadina „Amerikos vėliavos mėliu“.
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Tai – istorinė Vašingtono vieta: būtent nuo Linkolno memorialo laiptų 1963 m. pilietinių teisių lyderis Martinas Lutheris Kingas Jaunesnysis keliems šimtams tūkstančių žmonių, susirinkusių apačioje prie baseino, pasakė savo garsiąją kalbą „Turiu svajonę“.
Deja, atrodo, kad praėjusio savaitgalio karščiai paskatino baseine sužydėti dumblius.
Nacionalinių parkų tarnyba pranešė, kad vandeniui valyti naudoja siurblius ir vadinamąją nanoburbuliukų ozono technologiją, skirtą naikinti dumblius, taip pat į baseiną pila vandenilio peroksidą, kuris, kaip teigia tarnyba, yra švelnesnis už chlorą.
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Baseino projektas sulaukė kritikos dėl milijonus JAV dolerių siekiančios kainos ir sutarties sudarymo proceso, mat sandoris buvo sudarytas be konkurso, o teisė vykdyti projektą buvo suteikta įmonei, kuri jau buvo atlikusi darbus viename iš D. Trumpo golfo klubų.
Reporterių kalbinta 66-erių Nicole Leguillow iš kaimyninės Virdžinijos teigė, kad baseinas jos nenuvylė, nes, jos nuomone, dumbliai yra dumbliai. Tačiau ji skundėsi, kad šiam D. Trumpo projektui išleistos lėšos „tikrai nebuvo to vertos“.
„Tie pinigai galėjo būti išleisti daug protingiau – tam, ko reikia šios šalies žmonėms“, – sakė ji.