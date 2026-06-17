D. Tuskas: V. Putiną kritikavusio rusų menininko nužudymas Lenkijoje greičiausiai yra politinė žmogžudystė

„Visi požymiai rodo, kad tai yra politinė žmogžudystė“, – sakė D. Tuskas, kalbėdamas apie Semiono Skrepeckio, kurio tikrasis vardas yra Robertas Kuzovkovas, nužudymą.
„Jei ją užsakė Rusija, tuomet tai taip pat yra labai rimtas tarptautinio masto klausimas“, – pridūrė jis.
Pasak Lenkijos pareigūnų, pirmadienio rytą į S. Skrepeckį tris kartus šovė nenustatytas šaulys, ginkluotas pistoletu.
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Kai menininkas krito ant žemės, užpuolikas prie jo priėjo ir iš arti paleido dar du šūvius.
Lenkijos vyriausybė teigia, kad siūlė S. Skrepeckiui apsaugą, kurios šis atsisakė.
Dėl menininko mirties buvo sulaikyti du Baltarusijos piliečiai, tačiau jie, Lenkijos pareigūnų duomenimis, vėliau buvo paleisti.
Lenkijos tarnybos tęsia tyrimą.
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Ši byla gali vėl pakurstyti įtampą tarp Lenkijos ir kaimyninės Rusijos, kurią paaštrino praėjusį rudenį Lenkijos teritorijoje sudužę dronai. Dėl šio incidento Varšuva kaltina Maskvą.
S. Skrepeckis buvo pagarsėjęs kartais provokuojančiomis karikatūromis, kurių taikiniu tapdavo žymūs Rusijos politikai – nuo V. Putino ir sovietų lyderio Josifo Stalino iki opozicijos veikėjo Aleksejaus Navalno ir Čečėnijos vadovo Ramzano Kadyrovo.
Viename iš jo žinomiausių kūrinių naujai interpretuojama klasikinė stačiatikių ikona, kurioje vietoj Dievo Motinos, laikančios kūdikėlį Jėzų, pavaizduotas V. Putiną laikantis Stalinas.
Baimindamasis politinio persekiojimo Rusijoje S. Skrepeckis 2021 m. persikėlė į Lenkiją.
Egzilyje jis laikėsi prieštaringos pozicijos: lankydavosi Rusijos opozicijos renginiuose, bet pačią opoziciją atvirai kritikavo.
Keletas Rusijos valdžios priešininkų yra tapę užsienyje įvykdytų išpuolių aukomis. Jie, be kita ko, nukentėjo Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Lietuvoje.
Maskva visuomet neigė, kad prisidėjo prie šių išpuolių.
Donaldas TuskasVladimiras PutinasLenkija
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