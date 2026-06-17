Iš D. Trumpo lūpų – įžūlus pareiškimas G7: „Aš čia viršininkas“

„Aš čia viršininkas“, – pareiškė D. Trumpas, ateidamas į rytinį posėdį paskutinę trijų dienų G7 susitikimo dieną, kai kiti lyderiai jau sėdėjo savo vietose.
Skambant juokui, E. Macronas, regis, priėmė šį komentarą su humoru.
„Kaip laikotės?“ – paklausė Prancūzijos prezidentas.
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„Gerai, ačiū“, – sėsdamas atsakė D. Trumpas, kuris prieš tapdamas prezidentu buvo verslo magnatas ir pagarsėjo tuo, kad vedė televizijos laidą „The Apprentice“ („Mokinys“), kurios metu skambėdavo populiarus posakis „Tu atleistas!“
D. Trumpo buvimas dominavo viršūnių susitikime kurortiniame Eviano mieste prie Ženevos ežero, į kurį Baltųjų rūmų šeimininkas atvyko ką tik sudaręs susitarimą dėl karo su Iranu pabaigos ir atšventęs savo 80-ąjį gimtadienį.
Prancūzijos pareigūnai bus patenkinti, kad nenuspėjamas JAV prezidentas dalyvavo visame renginyje ir pasirašė G7 komunikatą, priešingai nei per ankstesnį susitikimą Kanadoje, iš kurio jis išvyko anksčiau laiko.
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Pademonstruodamas neįprastą gestą, E. Macronas pakvietė D. Trumpą vakarienės Versalio rūmuose netoli Paryžiaus, kai viršūnių susitikimas trečiadienio popietę baigsis.
E. Macronas, spaudžiamas parodyti, kad jis nepataikauja D. Trumpui, jau pabrėžė, jog vakaras Versalyje nebus iškilminga vakarienė.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)G 7JAV
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