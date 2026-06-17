JAV paviešino susitarimo su Iranu detales

„Susitarimas, kurį sekmadienį sudarėme su Iranu, bus pasirašytas netrukus – rytoj (ketvirtadienį), galbūt kitą dieną (penktadienį)“, – Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikime sakė D. Trumpas, nors anksčiau buvo skelbiama, kad sutartis penktadienį bus pasirašoma Šveicarijoje.
„Tikriausiai pasirašysime susitarimą“, – pridūrė jis.
D. Trumpas paskutinėje G7 spaudos konferencijoje žurnalistams teigė, kad jis yra pasiruošęs subombarduoti Iraną, jei jie pažeis susitarimą.
Atskleidė daugiau detalių apie JAV ir Irano susitarimą: dėl vieno klausimo susiginčijo
„Jei jie nesielgs kaip pridera, jiems vėl bus smogta“, – tvirtino jis.
„Jie nenori būti bombarduojami, jie nenori sulaukti smūgių“, – pažymėjo D. Trumpas.
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Ilgoje komentarų apie reikalus su Iranu serijoje D. Trumpas išsamiai pasakojo apie tai, kaip 2020 m. davė nurodymus nužudyti Revoliucinės gvardijos užsienio operacijų vadovą Qassemą Soleimani, kurį jis ne kartą pavadino „pamišusiu genijumi“.
D. Trumpas taip pat prisiminė vasario 28 d. įvykdytą oro antskrydį, per kurį buvo nužudytas aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei ir kiti aukšto rango pareigūnai, kurie, pasak jo, tuo metu pusryčiavo.
D. Trumpo taip pat buvo klausiama apie pirmąją karo dieną suduotą mirtiną smūgį į Irano mokyklą Minabe, kuris, Irano valdžios institucijų duomenimis, pareikalavo 155 gyvybių.
Nors jis iš pradžių pavadino šį klausimą keistu, D. Trumpas nurodė: „Niekas to nedarė tyčia. Pasitaiko klaidų, karas yra bjaurus.“
„Žinau, kad dėl to atliekamas tyrimas“, – sakė jis ir patarė žurnalistui užduoti šį klausimą gynybos sekretoriui Pete‘ui Hegsethui.
Remiantis preliminariomis JAV kariuomenės tyrimo išvadomis, apie kurias pranešė „The New York Times“, JAV kruizinė raketa „Tomahawk“ smogė į pradinę mokyklą dėl taikymo klaidos.
D. Trumpas taip pat padėkojo Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir Kinijos prezidentui Xi Jinpingui už tai, kad jie išliko neutralūs karo Artimuosiuose Rytuose atžvilgiu.
Paviešintas taikos planas
Jungtinės Valstijos trečiadienį paskelbė oficialų supratimo memorandumo, pasiekto su Iranu savaitgalį, tekstą.
Aukšto rango JAV administracijos pareigūnas perskaitė 14 punktų dokumentą, kuriame išdėstytos nuostatos dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo, tam tikrų finansinių apribojimų Iranui sušvelninimo ir nustatomi lūkesčiai dėl Irano branduolinės programos sprendimo per būsimas technines derybas.
Pavadintas „Islamabado supratimo memorandumu tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Irano Islamo Respublikos“, dokumentas buvo paskelbtas po pasipiktinimo bangos, kad jo tekstas nebuvo paviešintas.
„Iš esmės tai yra susitarimas, leidžiantis mums nedelsiant atidaryti Hormūzo sąsiaurį, įpareigoti iraniečius sunaikinti branduolines medžiagas ir suteikia mums svertą: jei iraniečiai demonstruos geresnį elgesį, mes atsakysime atitinkamu ekonominiu bei sankcijų sušvelninimu, galinčiu paversti juos labiau klestinčia šalimi“, – sakė aukšto rango JAV pareigūnas.
Memorandumą oficialiai ketinama pasirašyti penktadienį, taip atveriant 60 dienų langą deryboms dėl galutinių susitarimo sąlygų. Žemiau pateikiamas pilnas tekstas:
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Irano Islamo Respublika, veikdamos gera valia, bendrai sutarė dėl šių dalykų:
1. Jungtinės Amerikos Valstijos, Irano Islamo Respublika ir jų sąjungininkai dabartiniame kare pasirašo šį Supratimo memorandumą (SM), siekdami paskelbti apie neatidėliotiną ir nuolatinį karinių operacijų nutraukimą visuose frontuose, įskaitant Libaną, ir įsipareigoja nuo šiol nepradėti jokio karo ar karinės operacijos vieni prieš kitus, susilaikyti nuo grasinimo jėga ar jos panaudojimo vieni prieš kitus bei užtikrinti Libano teritorinį vientisumą ir suverenitetą. Galutinis susitarimas patvirtins nuolatinį karo nutraukimą visuose frontuose, įskaitant Libaną, bei kitas šio punkto nuostatas.
2. Jungtinės Amerikos Valstijos ir Irano Islamo Respublika įsipareigoja gerbti viena kitos suverenitetą bei teritorinį vientisumą ir susilaikyti nuo kišimosi į viena kitos vidaus reikalus.
3. Jungtinės Amerikos Valstijos ir Irano Islamo Respublika įsipareigoja derėtis ir pasiekti galutinį susitarimą per ne daugiau kaip 60 dienų, terminą pratęsiant abipusiu sutarimu.
4. Iškart po šio SM pasirašymo Jungtinės Amerikos Valstijos pradės laivyno blokados ir bet kokių trukdžių ar kliūčių, nukreiptų prieš Irano Islamo Respubliką, pašalinimą ir visiškai nutrauks laivyno blokadą per 30 dienų. Šiuo laikotarpiu laivų eismas bus proporcingas prieškariniam eismo mastui, kurį atkurs Irano Islamo Respublika. Jungtinės Amerikos Valstijos taip pat įsipareigoja per 30 dienų po galutinio susitarimo atitraukti savo pajėgas iš teritorijų, esančių netoli Irano Islamo Respublikos.
5. Pasirašius šį SM, Irano Islamo Respublika dės visas pastangas, kad iš Persijos įlankos į Omano jūrą ir atvirkščiai būtų užtikrintas saugus komercinių laivų plaukimas be jokio mokesčio, taikomas tik 60 dienų. Komercinių laivų eismas prasidės nedelsiant, o, atsižvelgiant į būtinybę pašalinti technines bei karines kliūtis, išminavimo darbai, kuriuos atliks Irano Islamo Respublika, bus įgyvendinti per 30 dienų. Irano Islamo Respublika ves dialogą su Omano Sultonatu, siekiant apibrėžti būsimą Hormūzo sąsiaurio administravimą ir jūrų paslaugas, tariantis su kitomis Persijos įlankos pakrantės valstybėmis, vadovaujantis taikytina tarptautine teise ir Hormūzo sąsiaurio pakrantės valstybių suvereniomis teisėmis.
6. Jungtinės Amerikos Valstijos kartu su regioniniais partneriais įsipareigoja parengti galutinį, abipusiai suderintą planą, kuriam bus skirta mažiausiai 300 mlrd. JAV dolerių Irano Islamo Respublikos atstatymui ir ekonominei plėtrai. Šio plano įgyvendinimo mechanizmas bus baigtas rengti kaip galutinio susitarimo dalis per 60 dienų. Jungtinės Amerikos Valstijos suteiks visas reikalingas licencijas, išimtis ir leidimus, būtinus atitinkamoms finansinėms operacijoms vykdyti.
7. Jungtinės Amerikos Valstijos įsipareigoja nutraukti visų rūšių sankcijas Irano Islamo Respublikai, įskaitant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas, TATENA Valdytojų tarybos rezoliucijas, visas vienašales JAV sankcijas (tiek pirmines, tiek antrines), pagal suderintą grafiką, kaip galutinio susitarimo dalį. Irano Islamo Respublika ir Jungtinės Amerikos Valstijos pripažįsta kritinę aukščiau minėto sankcijų nutraukimo klausimo svarbą ir išreiškia ketinimą nedelsiant spręsti šiuos klausimus derybose, siekiant bendro susitarimo dėl jų.
8. Irano Islamo Respublika patvirtina, kad neįsigys ir nekurs branduolinių ginklų. Jungtinės Amerikos Valstijos ir Irano Islamo Respublika susitarė išspręsti sukauptų prisodrintų medžiagų tvarkymo klausimą pagal mechanizmą, dėl kurio bus abipusiai susitarta, remiantis septintame punkte nurodytu grafiku, pasitelkiant minimalią metodologiją prisodrinimo lygiui sumažinti vietoje, prižiūrint TATENA. Abi šalys taip pat susitarė aptarti sodrinimo ir kitus abipusiai sutartus klausimus, susijusius su Irano Islamo Respublikos branduoliniais poreikiais, remiantis priimtina struktūra, dėl kurios bus susitarta galutiniame susitarime. Galutinis susitarimas patvirtins šio punkto nuostatas, o Irano Islamo Respublika pripažįsta kritinę aukščiau minėtų branduolinių klausimų svarbą. Šalys išreiškia ketinimą nedelsiant spręsti šiuos klausimus derybose, siekiant bendro susitarimo.
9. Iki galutinio susitarimo Jungtinės Amerikos Valstijos ir Irano Islamo Respublika sutinka išlaikyti status quo. Irano Islamo Respublika išlaikys dabartinį savo branduolinės programos status quo, o Jungtinės Amerikos Valstijos neįves jokių naujų sankcijų ir nedislokuos papildomų pajėgų regione.
10. Jungtinės Amerikos Valstijos įsipareigoja, kad nedelsiant po šio SM pasirašymo ir iki sankcijų nutraukimo, JAV iždo departamentas išduos išimtis dėl Irano žalios naftos, naftos produktų ir jos darinių eksporto, taip pat visų su tuo susijusių paslaugų, įskaitant banko operacijas, draudimą, transportavimą ir kt.
11. Jungtinės Amerikos Valstijos įsipareigoja pradėjus įgyvendinti šį SM padaryti visiškai prieinamas ir tinkamas naudoti įšaldytas arba apribotas Irano Islamo Respublikos lėšas bei turtą. Jungtinės Amerikos Valstijos ir Irano Islamo Respublika per derybas abipusiai susitars dėl procedūrų, susijusių su šių lėšų atlaisvinimu. Tokios lėšos, nepriklausomai nuo to, ar jos gaunamos iš pradinės sąskaitos, ar pervedimu, turi būti visiškai tinkamos naudoti mokėjimams bet kuriam galutiniam gavėjui, kurį nurodys Irano Islamo Respublikos Centrinis bankas. Jungtinės Amerikos Valstijos įsipareigoja atitinkamai išduoti visas reikalingas licencijas ir leidimus.
12. Jungtinės Amerikos Valstijos ir Irano Islamo Respublika susitaria, kad bus sukurtas vykdomasis mechanizmas, skirtas stebėti sėkmingą šio SM įgyvendinimą ir būsimą galutinio susitarimo laikymąsi.
13. Pasirašius šį SM ir pradėjus įgyvendinti jo 1, 4, 5, 10 ir 11 punktus, bei toliau nenutrūkstamai taikant šias priemones, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Irano Islamo Respublika pradės derybas dėl galutinio susitarimo išimtinai dėl likusių punktų.
14. Galutinį susitarimą patvirtins privaloma JT Saugumo Tarybos rezoliucija.