Po beveik 10 metų – lūžis garsioje byloje: sulaikytas milijonierius bankininkas

Vyras yra privataus banko direktorius. Jis taip pat yra apdovanotas buvęs Britų kariuomenės karininkas, tarnavęs keliuose dideliuose konfliktuose.
Sulaikymas įvyko praėjus beveik 10 metų po to, kai bėgikas ant Patnio tilto nustūmė moterį tiesiai po dviaukščio autobuso ratais. Tragedijos pavyko išvengti tik per stebuklą. Šokiruojantis incidentas įvyko 2017 m. gegužės 5 d.
Įvykį užfiksavo vaizdo stebėjimo kameros. Šis įrašas greitai išplito internete ir sulaukė tarptautinio dėmesio.
Užfiksuoti vaizdai iš šaudynių Delavere: mažiausiai vienas žmogus žuvo, įtariamasis nerastas
Detektyvai apklausė 50 vyrų ir buvo sulaikę 3 įtariamuosius. Tarp jų buvo amerikiečių investicijų bankininkas, kuris sugebėjo įrodyti, kad tuo metu buvo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV).
Nė vienam įtariamajam kaltinimai taip ir nebuvo pateikti. Byla tapo viena labiausiai intriguojančių neišspręstų bylų Britanijoje.
Naujas posūkis
Tyrimas buvo uždarytas 2018 metais. Tačiau vėliau paaiškėjo nauja informacija, lėmusi naują dramatišką posūkį.
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Londono metropoliteno policijos atstovas pranešė, kad pirmadienį, birželio 15 d., buvo sulaikytas 44 metų vyras. Jis įtariamas pasikėsinimu sunkiai sužaloti.
„Jis buvo pristatytas į policijos areštinę, kur tebėra“, – nurodė policijos atstovas. Pasak jo, sulaikymas susijęs su 2017 m. gegužės 5 d. incidentu, kai moteris ant Putney tilto Putney rajone buvo nustumta į autobuso kelią.
„Tyrimas tęsiamas“, – pridūrė policijos atstovas. Įtariamojo tapatybė viešai neatskleista.
Pasak „Daily Mail“, sulaikytas vyras turi giminystės ryšių su kai kuriomis svarbiausiomis Europos karališkosiomis dinastijomis. Tarp jų minima ir Vindzorų dinastija.
Palikęs britų kariuomenę, įtariamasis padarė sėkmingą karjerą Londone. Jis konsultuoja daug itin turtingų asmenų ir institucijų.
Atsiliepimų svetainėse paskelbtuose įrašuose jis apibūdinamas kaip draugiškas žmogus, mėgstamas klientų ir kolegų. Tai dar labiau sustiprino kontrastą tarp jo viešo įvaizdžio ir įtarimų, dėl kurių jis sulaikytas.
Piko metu
Incidentas ant Putney tiltio įvyko rytinio piko metu, apie 7.40 val. Moteris ėjo pietų kryptimi, kai iš priešingos pusės prie jos priartėjo bėgikas.
Ant šaligatvio buvo pakankamai vietos saugiai ją apeiti. Tačiau vyras vietoj to stipriai pastūmė moterį į važiuojamąją dalį – tiesiai prieš atvažiuojantį 430 maršruto autobusą.
Tik žaibiška vairuotojo reakcija lėmė, kad transporto priemonė moters galvos nekliudė vos per kelis centimetrus.
33 metų nukentėjusioji iš esmės išvengė rimtų fizinių sužalojimų. Tuo metu bėgikas tęsė bėgimą per Putnio tiltą net neatsigręžęs.
Autobusui sustojus, praeiviai suskubo padėti sukrėstai moteriai. Jos tapatybė niekada nebuvo viešai atskleista.
Dar neįtikėtiniau tai, kad maždaug po 15 minučių bėgikas grįžo priešinga kryptimi. Jis dar kartą praėjo pro nukentėjusiąją, kuriai tuo metu vis dar buvo padedama ant tilto, ir ignoravo jos raginimus sustoti.
Tuo metu įtariamasis buvo apibūdintas kaip baltaodis vyras nuo maždaug 30 iki 35 metų. Jis buvo kresno sudėjimo, trumpų rudų plaukų, vilkėjo pilkus marškinėlius ir tamsiai mėlynus šortus.
Nors policijos tyrimas ilgą laiką nejudėjo į priekį, visuomenės susidomėjimas byla neišblėso. 2024 metais ši istorija įkvėpė spektaklį „Once Upon a Bridge“.
Spektaklį parašė airių dramaturgė Sonya Kelly. Kūrinys įvykį perpasakojo iš trijų pagrindinių figūrų perspektyvų. Tai buvo bėgikas, nukentėjusioji ir autobuso vairuotojas.