Povandeninio laivo „Titan“ istorijoje – naujas posūkis

Tarnyba pranešė, kad ataskaita turėtų būti paskelbta internete apie 16:00 val. Grinvičo laiku, joje bus pateiktos šešios rekomendacijos.
Povandeninis laivas be žinios dingo 2023 m. birželio mėnesį, išplaukęs į ekspediciją tyrinėti „Titaniko“ nuolaužų.
JAV pakrančių apsauga su gausia Kanados pajėgų pagalba už maždaug 700 kilometrų į pietus nuo Niufaundlendo pradėjo didelio masto paieškos operaciją, kurią stebėjo žmonės visame pasaulyje.
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Praėjus keletui dienų po laivo dingimo, nuotoliniu būdu valdomas povandeninis aparatas už mažiau nei 500 metrų nuo „Titaniko“ aptiko susprogusio povandeninio laivo nuolaužas.
Šį incidentą jau ištyrė keletas kitų institucijų, kurios nustatė rimtus laivą eksploatavusios bendrovės „OceanGate“ įvykdytus pažeidimus.
Povandeniniu laivu „Titan“ į gelmes leidosi bendrovės „OceanGate“ generalinis direktorius Stocktonas Rushas (61 m.), prancūzų jūrininkas Paulas-Henri Nargeoletas (77 m.), britų keliautojas Hamishas Hardingas (58 m.), britų ir pakistaniečių verslo konsultantas Shahzada Dawoodas (48 m.) ir jo sūnus Sulemanas (19 m.).