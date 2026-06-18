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Dėl V. Putino kritiko nužudymo Lenkijoje sulaikytas vyras, turintis Sakartvelo pasą

2026 m. birželio 18 d. 12:12
Lenkijos policija ir Vidaus saugumo agentūros (ABW) pareigūnai, tirdami žmogžudystę, kai pirmadienį buvo nušautas rusų menininkas, garsėjęs savo satyra prieš Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, suėmė Sakartvelo pilietį, praneša naujienų portalas „TVP World“.
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Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienį pareiškė, kad ši žmogžudystė turi visus politinio pasikėsinimo į žmogaus gyvybę požymius.
Ketvirtadienį D. Tuskas paskelbė, kad saugumo tarnybos stengiasi nustatyti, kas buvo šios žmogžudystės užsakovas.
„Liublino policija ir Vidaus saugumo agentūra (ABW) sulaikė vyrą, įtariamą dalyvavus rusų piliečio nužudyme Palenkės Bialos mieste, – platformoje „X“ rašė D. Tuskas. – Pas jį rastas Sakartvelo pasas. Valdžios institucijos stengiasi nustatyti [kas užsakė šią žmogžudystę]“.
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Rusijos lyderį V. Putiną pašiepiančiomis politinėmis karikatūromis garsėjęs Semionas Skrepeckis, kurio tikrasis vardas – Robertas Kuzovkovas, pirmadienį ryte buvo nušautas keletu šūvių į galvą ir krūtinę Palenkės Bialos mieste, esančiame netoli Baltarusijos sienos rytinėje Lenkijos dalyje.
Liudininkai pasakojo, kad ginkluotas vyras priėjo prie R. Kuzovkovo, kai šis šalia savo namų vedžiojo šunį, ir vidury baltos dienos pradėjo šaudyti.
D. Tuskas trečiadienį pareiškė, kad jei žmogžudystė buvo įvykdyta Maskvos nurodymu, tuomet „turime reikalą su labai rimtu tarptautinio masto incidentu“.
„Tai – valstybinis terorizmas“, – sakė jis.
LenkijaVladimiras PutinasSakartvelas
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