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Nesuvokiama: mažylę automobilyje užmiršusi motina grįžusi ją rado jau nebegyvą

2026 m. birželio 18 d. 08:32
Policijos duomenimis, trečiadienį pietvakarių Vokietijoje mirė 20 mėnesių amžiaus mergaitė, kurią motina išlipdama iš automobilio pamiršo pasiimti su savimi.
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Po keleto valandų mažylė buvo rasta negyva automobilyje Šorndorfe netoli Štutgarto. Pasak policijos, jos 44-ejų motina mergaitę pastebėjo tik popietę, kai grįžo prie automobilio.
Į įvykio vietą buvo iškviestas skubiosios pagalbos gydytojas ir greitosios pagalbos ekipažas, tačiau jiems nepavyko atgaivinti vaiko.
Policija pranešė, kad pranešimą apie kūdikį be gyvybės ženklų gavo maždaug 14:50 val. (12:50 val. Grinvičo laiku). Valdžios institucijos jokios papildomos informacijos apie tai, kaip motina galėjo pamiršti savo vaiką automobilyje, kol kas nepateikė.
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