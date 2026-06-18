Serijiniam žudikui – kalėjimas iki gyvos galvos: aukų kūnus išmėtydavo paplūdimyje

62 metų architektui skirta trys laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės už pirmojo laipsnio žmogžudystes bei nuo 25 metų iki gyvos galvos už keturis antrojo laipsnio nužudymus. Visos bausmės bus vykdomos nuosekliai, todėl kalėjime jis praleis likusį gyvenimą.
Nuosprendis Riverheado teismo salėje Long Ailande buvo paskelbtas po emocingų aukų artimųjų pasisakymų. Jie kalbėjo apie netektis, kurios jų šeimoms sukėlė „visą gyvenimą nesibaigiantį skausmą“.
Skirdamas bausmę teisėjas Timothy Mazzei griežtai kreipėsi į nuteistąjį.
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„Jūs esate šlykštus, niekingas, menkas žmogus, jei apskritai esate žmogus. Ir jūs esate bailys, – sakė T. Mazzei. – Išveskite jį iš čia.“
Po šių žodžių teismo salėje pasigirdo plojimai ir džiaugsmo šūksniai.
Prieš paskelbiant nuosprendį R. Heuermannas, vilkėjęs tamsų kostiumą, mėlynus marškinius ir pilką kaklaraištį, trumpai pasisakė teisme. Jis prisiėmė atsakomybę už nusikaltimus ir pripažino, kad šiuo metu jo žodžiai „nebeturi jokios prasmės“.
Paklaustas teisėjo, ar bent kiek gailisi, R. Heuermannas atsakė: „Taip.“
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Žmogžudystės buvo įvykdytos 1993–2010 metais, tačiau bylą pavyko išspręsti tik po daugiau nei dešimtmečio. Iš pradžių kaltės nepripažinęs R. Heuermannas vėliau prisipažino nužudęs Melissa Barthelemy (24 m.), Megan Waterman (22 m.), Amber Costello (27 m.), Maureen Brainard-Barnes (25 m.), Jessica Taylor (20 m.), Valerie Mack (24 m.), Sandra Costilla (28 m.) ir Karen Vergata (34 m.).
Po posėdžio Safolko apygardos prokuroras Ray Tierney gyrė aukų šeimas už jų ištvermę.
„Noriu, kad jų kerštas būtų nuostabus gyvenimas toliau... dabar atėjo laikas gydyti žaizdas“, – sakė R. Tierney.
R. Heuermanno advokatas Michaelas Brownas teigė trumpai bendravęs su klientu po posėdžio ir planuojantis jį lankyti kalėjime. Pasak M. Browno, jo klientas suprato, kad tokia baigtis buvo neišvengiama.
„Iš jo perspektyvos mes matėme, kuo viskas baigsis. Jis norėjo apsaugoti savo šeimą nuo teismo proceso iššūkių“, – sakė M. Brownas.
Posėdis prasidėjo itin emocingais aukų artimųjų liudijimais. M. Barthelemy sesuo Amanda prisiminė skambučius, kuriuos žudikas atliko jos šeimai po sesers nužudymo.
Ji pasakojo, kad skambindamas jis aiškino, kaip jos sesers kūnas „pūva“, ir kalbėjo apie išžaginimą.
„Man buvo 15 metų“, – teisme sakė Amanda.
„Gali pažvelgti į mane, kai su tavimi kalbu. Praėjo 17 metų nuo mūsų paskutinio pokalbio“, – tiesiogiai kreipdamasi į R. Heuermanną pareiškė aukos sesuo.
Iki tol abejingai priešais save žiūrėjęs R. Heuermannas pirmą kartą pasisuko į kalbėtojų tribūną, tačiau netrukus vėl nusuko žvilgsnį.
„Tai, ką aš tau padaryčiau, būtų blogiau už viską, ką kada nors padarei kitiems, – kalbėjo Amanda, o teismo salėje pasigirdo nuostabos šūksniai. – Palaikyk man vietą pragare, nes ten pasimatysime.“
J. Taylor pusseserė teisme pasakojo niekada nepamiršianti skambučių, kuriuose buvo pranešta, kad Gilgo paplūdimyje rastos jos giminaitės kūno dalys.
„Negalėjau suvokti žodžio „liemuo“, – sakė ji, pakartodama žodžius „be galvos ir be rankų“.
Ji pavadino R. Heuermanną „ligotu, iškrypusiu ir beširdžiu“.
„Laukėme 23 metus. Kurį laiką atrodė, kad ši diena niekada neateis“, – teigė ji.
Policija R. Heuermanną, vedusį dviejų vaikų tėvą iš Massapequa Parko priemiesčio, sulaikė 2023 metais. Jį su žmogžudystėmis susiejo DNR pėdsakai, rasti ant picos dėžutės, po ko Safolko apygardos pareigūnai jį sulaikė jo biure Manhatano centre.
Iš pradžių jam buvo pareikšti kaltinimai dėl septynių moterų nužudymo, tačiau balandį jis prisipažino ir dėl dar vienos žmogžudystės, įvykdytos 1996 metais. Nors kai kurios aukos buvo dingusios daugelį metų, byla išgarsėjo 2010-aisiais, kai tyrėjai Gilgo paplūdimyje mažiau nei 400 metrų atstumu vieni nuo kitų aptiko keturis žmonių palaikų rinkinius.
V. Mack tėvas teisme sakė, kad žudikas sunaikino jo dukters kūną, tačiau ne jos esmę.
„Pone Heuermannai, jūs padarėte siaubingų dalykų Valerie žemiškam kūnui, tačiau nepalietėte tikrosios Valerie, – teigė jis. Galiu tik įsivaizduoti, kad kai ateis mano diena ir stosiu prieš Jėzų, Valerie bus šalia jo.“
Manoma, kad visos R. Heuermanno aukos mirties metu vertėsi seksu už atlygį. Dalis jų su juo susisiekė per savo skelbimus interneto svetainėje „Craigslist“.
Kai kurios aukos turėjo mažamečių vaikų, kurie dabar jau suaugę ir taip pat kalbėjo teisme.
M. Brainard-Barnes dukra Nicolette Brainard-Barnes pripažino, kad jos motina vertėsi seksu už atlygį ir dėl to jos vardas buvo menkinamas.
„Kaip ir kiekviena tos srities darbuotoja, mano mama buvo visavertis žmogus“, – sakė ji.
Ji pasakojo, kad motinai dingus buvo vos septynerių.
„Turėjau nuolat svarstyti, kur ji yra. Buvau maža mergaitė ir man reikėjo mamos“, – kalbėjo N. Brainard-Barnes.
Pasak jos, visą gyvenimą nulėmė motinos nebuvimas.
„Ji buvo jauna širdyje, bet ji buvo ir tiesiog jauna. Dabar aš beveik dvejais metais vyresnė, nei ji kada nors bus“, – pridūrė ji.
M. Waterman dukrai Lilianai Waterman buvo ketveri, kai buvo rastas jos motinos kūnas. Ji pasakojo, kad būdama devynerių internete sužinojo nusikaltimo detales.
„Prisimenu, kaip klausiau senelių, ką reiškia žodžiai „prostitutė“ ir „suteneris“, – sakė ji.
Ji teigė ilgai galvojusi, ar jos motina jautė baimę ir ar dėl to buvo kalta ji pati.
M. Brainard-Barnes sesuo teisme pratrūko ašaromis kalbėdama apie netektį.
„Niekas negalėjo manęs paruošti tai dienai, kai Maureen negrįžo namo, – sakė ji. – Tai buvo ne tik gyvybės atėmimas, tai virto visą gyvenimą trunkančia šeimos tragedija.“
Policija žmogžudystes tyrė daugiau nei dešimtmetį. Tyrimas ilgą laiką buvo sunkiai išsprendžiamas, tačiau vėliau gautas vienas svarbus pranešimas, kuris, pradėjus juo naudotis, per kelias savaites atvedė prie žudiko.
Svarbiu įkalčiu tapo 2010 metais policijai pateiktas A. Costello kambario draugės apibūdinimas. Po konflikto su klientu ji nurodė mačiusi stambų vyrą, kuris atrodė „kaip žmogėdra“ ir vairavo pirmosios kartos „Chevrolet Avalanche“ – gana retą automobilį.
Aukų artimieji ne kartą teigė, kad tyrimas nebuvo pakankamai aktyvus todėl, kad aukos vertėsi seksu už atlygį. Dalis Long Ailando gyventojų su tuo sutiko ir sakė buvę sukrėsti, jog teisingumo teko laukti tiek ilgai.
Parengta pagal BBC inf.