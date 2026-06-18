PasaulisĮvykiai

Stulbinantis vaizdas Maskvoje: užfiksavo, kaip į orą išlėkė naftos rezervuaro stogas

2026 m. birželio 18 d. 13:13
Lrytas.lt
Maskvą sudrebino viena didžiausių Ukrainos dronų atakų nuo plataus masto karo pradžios. Per smūgius buvo pakartotinai atakuota Kapotnios naftos perdirbimo gamykla, o internete išplito vaizdo įrašai, kuriuose matyti milžiniškas sprogimas ir į dangų kylantis ugnies kamuolys.
Daugiau nuotraukų (1)
Vaizdo medžiagoje užfiksuotas didžiulis liepsnų stulpas ir grybo formos ugnies debesis virš Kapotnios naftos perdirbimo gamyklos. Sprendžiant iš kadrų, sprogimo jėga į orą išsviedė vienos talpyklos stogą.
Įvykio vietoje buvę žmonės stebėjo gaisrą, virš kurio kilo tankūs juodų dūmų debesys. Po smūgių virš Rusijos sostinės buvo matomi didžiuliai juodų dūmų stulpai.
Kremlius teigė, kad buvo numušta 180 Ukrainos dronų, skridusių Maskvos kryptimi. Nepaisant to, Ukrainos bepiločių ataka pasiekė kelis taikinius Rusijos sostinėje.

Pasikeitęs politinis fonas dėl karo Ukrainoje: lemtingi pokyčiai, kurių Rusija nesitikėjo

Kapotnios naftos perdirbimo gamykla buvo atakuota pakartotinai. Pranešama, kad šis objektas buvo apgadintas ir anksčiau tą pačią savaitę surengto smūgio metu.
Ši naftos perdirbimo gamykla aprūpina apie 40 proc. Maskvos degalų poreikio ir apie 70 proc. aplinkinio regiono poreikio.
Susiję straipsniai
Ukraina į G7 viršūnių susitikimą vyksta su naujais koziriais: dabar svarbiausia – įtikinti D. Trumpą

Ukraina į G7 viršūnių susitikimą vyksta su naujais koziriais: dabar svarbiausia – įtikinti D. Trumpą (8)

Jautriame interviu V. Zelenskis atsivėrė apie sunkiausias karo akimirkas: „Tada dažnai verkiu“

Jautriame interviu V. Zelenskis atsivėrė apie sunkiausias karo akimirkas: „Tada dažnai verkiu“ (17)

Po rusų smūgio istorinei katedrai – griežtas eksperto kirtis: „Tai desperacija“

Po rusų smūgio istorinei katedrai – griežtas eksperto kirtis: „Tai desperacija“ (1)

Rusijos pusė skelbė numušusi dalį dronų. Taip pat buvo pranešama, kad kai kurie bepiločiai nukrypo į gyvenamuosius pastatus, kur išdužo langai ir kilo gaisrai. Po atakų buvo uždaryta Raudonoji aikštė. Jos teritorijoje ir prie Lenino mauzoliejaus buvo dislokuoti kulkosvaidininkai.
Pranešama, kad po smūgio užsidegė vienas didžiausių Maskvos prekybos centrų „Sadovod“. Dėl atakų Rusijos sostinės regione taip pat buvo atšaukta arba atidėta daugiau kaip 500 skrydžių.
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad smūgiai Maskvai yra pagrįstas atsakas į Rusijos veiksmus Ukrainoje.
„Tai visiškai pateisinamas atsakas į Rusijos atakas prieš mūsų miestus ir bendruomenes bei dar vienas svarbus mūsų karių veiksmų prieš Rusijos karo mašiną palaikančius objektus rezultatas“, – sakė V. Zelenskis.
Ukrainos pajėgos taip pat smogė keliems kelių ir geležinkelių tiltams, naudojamiems susisiekimui su Krymu, kurį Rusija yra okupavusi nuo 2014 metų. Šie smūgiai apsunkino tiekimo ir susisiekimo maršrutus į pusiasalį.
Ukrainos gynybos ministras Mychailas Fedorovas teigė, kad Krymas vis labiau izoliuojamas.
„Krymas yra izoliuojamas dronais. Atrodo, kad netolimoje ateityje Krymas virs sala, o tai gali sukelti labai netikėtų pasekmių rusams“, – pareiškė M. Fedorovas.
V. Zelenskis pabrėžė, kad smūgiai yra atsakas į Rusijos atakas prieš Ukrainos miestus ir bendruomenes.
Parengta pagal „The Sun“ inf.
RusijaUkrainaMaskva
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.