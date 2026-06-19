Nelaimė Japonijoje: per gaisrą Tokijo pradinėje mokykloje sužeistas mažiausiai vienas žmogus

Po gaisro, kaip pranešta, kilusio muzikos klasėje Takinogawa Dai-san mokykloje šiauriniame Kitos rajone, iš viršutinio aukšto lango rūko tiršti juodi dūmai.
Ugniagesių departamento pareigūnas sakė, kad gaisras vis dar gesinamas ir mažiausiai vienas žmogus paguldytas į ligoninę.
Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas teigė, kad virš galvos skraidė sraigtasparniai, o tėvai skubėjo pasiimti išsigandusius vaikus.
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Vienas liudytojas pasakojo, kad vaikai per langus išlipo ant žemiau esančios betoninės atbrailos ir ugniagesiai juos kopėčiomis nukėlė į saugią vietą.
Šeštokė papasakojo, kaip ji ir jos klasės draugai, buvę už dviejų kambarių nuo muzikos klasės, staiga užuodė dūmų kvapą.
„Pamanėme, kad galbūt kažkas gamina maistą (...) Tada ėmė gausti sirena“, – sakė ji.
Moksleivė papasakojo, kad vaikai nubėgo laiptais žemyn, užsidengę burnas nosinėmis, ir evakavosi į mokyklos kiemą.
„Tuomet pamatėme, kad muzikos klasė liepsnoja. Šalia jos yra daugiafunkcinė klasė, išgirdome trenksmą iš erdvės tarp daugiafunkcinės ir muzikos klasės“, – pasakojo mergaitė.
„Buvo baisu, daug vaikų verkė“, – sakė ji.
Televizijos reportažuose matyti dešimtys ugniagesių, mėginančių suvaldyti liepsnas, purškiančių vandenį iš žaidimų aikštelės į dūmų kamuolius.
Visuomeninis transliuotojas NHK pranešė, kad buvo sužeistas mokytojas, o keli vaikai apsinuodijo dūmais.