Daugiausia dėmesio internete sulaukė ataka prieš Maskvos naftos perdirbimo gamyklą Kapotnios rajone. Vietos gyventojai Rusijos sostinės savo telefonai filmavo ukrainietiškus dronus, o socialiniuose tinkluose greitai išplito kadrai, kuriuose virš gamyklos kyla tiršti juodi dūmai.
Viename įraše matyti, kaip į oro išlėkė naftos rezervuaro dangtis.
Šių įvykių fone socialinių tinklų vartotojai masiškai pradėjo kurti memus ir fotokoliažus, skirtus atakoms prieš Rusijos objektus. Internautai nevengė juokauti pasitelkdami Maskvos gaisrų, sprogimų ir dronų operacijų kadrais.
Ypač išpopuliarėjo memas su dūmų debesimi virš degančio objekto, kuris tarsi „nukelia skrybėlę“ su užrašu: „Pone drone, nukeliu prieš jus skrybėlę.“
Vartotojai juokais dronus pavadino „nauju elementu, kuris vis dažniau lankosi Rusijos strateginėse įmonėse“.
Internete taip pat platinami koliažai su istorinėmis užuominomis.
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Kiti vartotojai taip pat skelbė vaizdus su nuorodomis į Rusijos oro gynybos sistemą ir pareigūnų pareiškimus apie esą sėkmingai numuštus visus taikinius.
Komentaruose juokaujama, kad juodi dūmai virš miesto tapo „naujuoju Rusijos oro gynybos simboliu“. Memai greitai išplito „Telegram“, „X“ ir kituose socialiniuose tinkluose, tapdami viena labiausiai aptariamų temų po pirmųjų pranešimų apie atakas Rusijos regionuose.