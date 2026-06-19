Vienas V. Putino sargybinių buvo užfiksuotas per raciją duodantis nurodymus kolegoms ir miniai apibūdinti pavartojęs žodį „massovka“. Rusų kalboje šis terminas vartojamas kalbant apie statistus, samdomus užpildyti foną filmavimo aikštelėse.
Dėl foninio triukšmo ir stipraus vėjo didelė dalis pasakytos frazės buvo sunkiai girdima, tačiau minėtas žodis buvo aiškiai atpažįstamas. Šis galimas liapsusas įvyko V. Putinui viešint Tatarstano Respublikos sostinėje per dvi dienas trukusį Pietryčių Azijos valstybių asociacijos susitikimą.
Per vizitą V. Putinas buvo nufilmuotas prieinantis prie jį plojimais pasitikusių žmonių. Vis dėlto jį nuolat supo gausus Federalinės apsaugos tarnybos (FSO) pareigūnų būrys ir maskuojamąja uniforma vilkintys sunkiai ginkluoti kariai.
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Naujienų portalas „Agenstvo“ nurodė, kad tai buvo pirmasis V. Putino toks viešas vizitas nuo praėjusių metų liepos. Nepriklausoma žurnalistė Farida Rustamova teigė, kad tai taip pat buvo pirmasis jo atvykimas į Rusijos regioną už Maskvos ar Sankt Peterburgo ribų per pastaruosius septynis mėnesius.
Vizitas įvyko tuo metu, kai po didelės Ukrainos dronų atakų bangos virš Maskvos kilo dūmai. V. Putinas viešai neparodė jokių ženklų, kad žinotų apie šiuos smūgius, nors vienas jų naftos perdirbimo gamykloje nuo kuro saugyklos rezervuaro nuplėšė didžiulį apvalų dangtį ir sukėlė juodų dūmų debesį.
Manoma, kad V. Putino nenoras dažniau vykti į regionus susijęs su sustiprėjusiais saugumo nuogąstavimais. Dėl sustiprintų apsaugos priemonių jo darbuotojams uždrausta naudotis mobiliaisiais telefonais ar keliauti viešuoju transportu, o virėjų, apsaugininkų ir fotografų namuose įrengtos stebėjimo sistemos.
Taip pat skelbta, kad V. Putinas ištisas savaites praleidžia bunkeriuose dėl vis dažnėjančių ir sėkmingesnių Ukrainos tolimojo nuotolio dronų smūgių. Prie šių nuogąstavimų prisideda ir baimė dėl galimo perversmo arba pasikėsinimo.
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F. Rustamovos duomenimis, nuo sausio iki kovo V. Putinas viešumoje pasirodė 25 proc. rečiau nei tuo pačiu laikotarpiu metais anksčiau ir 50 proc. rečiau nei 2024 metais.
Pranešama, kad gegužę Maskvoje vykęs Pergalės dienos paradas galėjo būti surengtas tik po to, kai Ukraina sutiko nesmūgiuoti renginio metu.
Nuoroda į „statistus“ tapo jau trečiąja V. Putino viešųjų ryšių nesėkme per pastarąjį mėnesį. Gegužės viduryje Kremlius paskelbė neįprastą vaizdo įrašą, kuriame V. Putinas tariamai spontaniškai kalbėjosi su atsitiktiniu praeiviu.
Vėliau paaiškėjo, kad šis žmogus anksčiau dirbo bendrovėje, administruojančioje prabangias V. Putino rezidencijas Sočyje. Tai sukėlė abejonių dėl pokalbio spontaniškumo.
Praėjusio mėnesio pabaigoje Rusijos vicepremjeras taip pat sukėlė dėmesį, kai, regis, netyčia pavadino V. Putiną „Pal Laiču“. Teigiama, kad tai yra vieno iš tariamų prezidento antrininkų Pavelo Nikolajevičiaus pravardė.
Didėjant atakų prieš Maskvą skaičiui ir Rusijos puolimui Ukrainoje stringant, V. Putino reitingai smuko iki žemiausio lygio nuo 2022 metų, kai jis pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Parengta pagal „The Telegraph“ inf.
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