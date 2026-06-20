D. Trumpas pristatė Kataro jam dovanotą lėktuvą

„Šis lėktuvas laikomas prabangiausiu pasaulyje“, – D. Trumpas sakė pristatydamas naująjį orlaivį ir dėkojo Katarui už dovaną.
Tačiau po tokios dovanos iš Persijos Įlankos šalies, kurios vertė gali siekti šimtus milijonų JAV dolerių, keliami klausimai dėl etikos, saugumo ir atitikimo konstitucijai.
Anksčiau JAV prezidentas teigė, kad būtų kvaila atsisakyti dovanos ir sukėlė dar daugiau būgštavimų paskelbdamas, kad galiausiai lėktuvas būtų padovanotas prezidento bibliotekai.
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Per renginį Jungtinėje bazėje Andrews, netoli Vašingtono, penktadienį D. Trumpas gyrė atliktą darbą modifikuojant orlaivį.
„Daugelio šiandien čia esančių nepaprastomis pastangomis šis lėktuvas pavirto skraidančiais Baltaisiais rūmais, tokiais prabangiais, kokių niekas nėra regėjęs“, – pareiškė D. Trumpas.
„Pamatęs tiesiog negali patikėti kokia medienos kokybė, kokia medžiagų kokybė, kokie kokybiški varikliai. Už tai noriu padėkoti Kataro emyrui“, – pridėjo JAV prezidentas.
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Orlaivyje apsilankęs žurnalistas pasakojo, kad jame įrengti odiniai krėslai, prabangūs kilimai, medžio apdaila ir rudos bei šviesiai rudos spalvos interjeras su aukso spalvos elementais.
Lėktuve taip pat iškabintos nuotraukos patriotine tematika. Vienoje jų matyti Atspindžių baseine plaukiojanti antis. Šį Vašingtone esantį įžymųjį objektą D. Trumpas siekė atnaujinti, bet pasiekti rezultatai vertinami nevienareikšmiškai.
Vis girdamas naująjį orlaivį ir jo variklius, JAV prezidentas teigė, kad jis gali nuskristi toliau ir greičiau nei bet kuris prezidento lėktuvas „Air Force One“.
Pasak jo, naujasis lėktuvas turėtų praskristi virš Vašingtono, kai liepos 4 d. bus minimos 250-osios JAV nepriklausomybės metinės.
D. Trumpas dar savo pirmosios kadencijos metu buvo pasiryžęs pakeisti orlaivį, kuriuo JAV prezidentai skraidė nuo XX a. 10-ojo dešimtmečio.
Ketvirtadienį Baltųjų rūmų pareigūnai atsisveikino su vienu iš dviejų smarkiai modifikuotų „Boeing 747“ lėktuvų, kuriais JAV prezidentai naudojosi daug dešimtmečių.
JAV vyriausybė iš bendrovės „Boeing“ buvo užsakiusi du naujus lėktuvus „747–8“, kuriais galėtų skraidyti šalies vadovas, bet projektas vėlavo ir viršijo biudžetą.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVBaltieji Rūmai
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