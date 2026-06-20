Izraelis atnaujino smūgius Libane, nepaisydamas paliaubų

Penktadienį šaltiniai JAV vyriausybėje paskelbė, kad Izraelis ir Libane veikianti Irano remiama grupuotė „Hezbollah“ susitarė dėl naujų paliaubų po to, kai kovos sukėlė grėsmę JAV ir Irano susitarimo memorandumui dėl taikos Artimuosiuose Rytuose.
Vis dėlto Libano valstybinė naujienų agentūra NNA pranešė, kad šeštadienį per Izraelio antskrydžius Libano pietuose esančiame Arabsalimo mieste žuvo trys žmonės.
Dar vienas žmogus žuvo, kai Izraelio dronas atakavo motociklą al Dujro mieste.
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Per kitą smūgį Nabatijos rajone žuvo Libano kareivis.
Anot NNA, Izraelio antskrydis Barišo mieste nusinešė 4 žmonių iš tos pačios šeimos gyvybes.
Naujienų agentūra dpa negali nepriklausomai patvirtinti, ar toks aukų skaičius yra tikslus.
Izraelio kariuomenė kol kas situacijos nepakomentavo.
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Pasak JAV vyriausybės atstovo, paliaubos tarp Izraelio ir „Hezbollah“ galioja nuo penktadienio 16 val. vietos laiku. Tačiau jos kelis kartus buvo sulaužytos netrukus po to, kai įsigaliojo.
Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Effie Defrinas leidiniui „Times of Israel“ sakė, kad kariams leista atsakyti į bet kokias kylančias grėsmes nepaisant susitarimo dėl ugnies nutraukimo su „Hezbollah“.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu anksčiau sakė, kad Izraelis netoleruos išpuolių prieš savo karius ar teritoriją.
Baiminamasi, kad kovos tarp Izraelio ir „Hezbollah“ gali kelti grėsmė susitarimo memorandumui dėl taikos tarp JAV ir Irano, kuriame numatoma, kad paliaubos galioja visuose frontuose, įskaitant ir Libane.