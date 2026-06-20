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JAV ir Irano atstovai keliauja derybų į Šveicariją

2026 m. birželio 20 d. 11:18
JAV pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi keliauja į Šveicariją, kur toliau derėsis dėl taikos, paskelbė JAV naujienų portalas „Axios“.
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Iranas ir JAV trečiadienį pasirašė susitarimo memorandumą, pagal kurį būtų užbaigtas jų karinis konfliktas Artimuosiuose Rytuose.
Derybos tarp JAV ir Irano dėl susitarimo įgyvendinimo turėjo prasidėti penktadienį, tačiau buvo atšauktos paskutinę akimirką.
Remdamasi JAV pareigūnu, „Axios“ pranešė, kad S. Witkoffas yra pakeliui į Šveicariją, kur prisijungs prie JAV prezidento Donaldo Trumpo žento Jaredo Kushnerio, kuris jau atvyko į šią šalį.
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Irano užsienio reikalų ministras šeštadienį taip pat vyksta į Šveicariją.
Per 60 dienų po trečiadienį pasirašyto susitarimo memorandumo, JAV ir Irano atstovai turi susitarti dėl galutinės sutarties, kad užbaigtų karą regione, kuris prasidėjo vasario 28 d. JAV ir Izraeliui surengus antskrydžius prieš Iraną.
JAVIranasSteve’as Witkoffas
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