Nuo D. Trumpo renovuoto Atspindžių baseino lupasi dažai

Naujienų agentūros AFP fotografas penktadienį pats matė, kaip darbininkai iš baseino pumpuoja ne tik žalius dumblius, suvešėjusius neseniai iš naujo vandeniu užpildžius baseiną, bet ir atsilupusius gabalus mėlynų dažų, kuriais buvo nudažytas baseino dugnas.
Atsilupantys dažai, regis, yra didelė problema visame 610 metrų ilgio baseine. Apie tai pastarosiomis dienomis pranešė ne tik naujienų agentūros, bet ir žmonės socialinėje žiniasklaidoje.
Vienoje vietoje dumble baseino dugne, kur mėlyni dažai vietomis jau atsilupę, kažkas išraižė užrašą „TRUMP“.
V. Zelenskio ultimatumas A. Lukašenkai: per savaitę reikalauja patraukti karinę techniką
JAV prezidentas D. Trumpas savo socialinėje platformoje „Truth Social“ dėl visko kaltino vandalus.
„75 proc. dumblių jau pašalinta, o padėtis netrukus visiškai pagerės. Laimei, vandalai padarė žalos tik nedideliame plote ir tai bus sutvarkyta kitą savaitę“, – pareiškė D. Trumpas, pridėdamas, kad teisėsauga intensyviai atlieka tyrimą.
Atspindžių baseino renovacija, pasak JAV žiniasklaidos, kainavo 14 mln. JAV dolerių. Tai vienas iš projektų, kuriuo D. Trumpas siekia palikti savo pėdsaką Vašingtone. Pavyzdžiui, jis jau nugriovė dalį Baltųjų rūmų, kur iškils pokylių salė, o prie Potomako upės ketina pastatyti didžiulę „triumfo arką“.
Susiję straipsniai
Atspindžių baseinas, ilgas stačiakampio formos vandens telkinys, buvo sukurtas tam, kad jame atsispindėtų Nacionalinėje alėjoje esantis Vašingtono paminklas.
D. Trumpas nurodė baseiną renovuoti. Vanduo buvo pašalintas, o jo dugnas perdažytas, anot D. Trumpo, „Amerikos vėliavos mėlyna“ spalva.
Tačiau praėjus vos kelioms dienoms po renovacijos vandenyje ėmė veistis dumbliai ir jis nusidažė žaliai.
Atspindžių baseinas yra istorinė Vašingtono vieta. Čia 1963 m., ant Linkolno memorialo laiptų, pilietinių teisių aktyvistas Martinas Lutheris Kingas jaunesnysis pasakė savo garsiąją kalbą „Aš turiu svajonę“ keliems šimtams tūkstančių žmonių, susirinkusių aplink baseiną.