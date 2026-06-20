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Nuo D. Trumpo renovuoto Atspindžių baseino lupasi dažai

2026 m. birželio 20 d. 15:05
Nuo Vašingtone esančio Atspindžių baseino, kurį JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė renovuoti prieš liepos 4 d. įvyksiančią 250-osios JAV nepriklausomybės dienos sukakties minėjimą, pradėjo luptis mėlyni dažai.
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Naujienų agentūros AFP fotografas penktadienį pats matė, kaip darbininkai iš baseino pumpuoja ne tik žalius dumblius, suvešėjusius neseniai iš naujo vandeniu užpildžius baseiną, bet ir atsilupusius gabalus mėlynų dažų, kuriais buvo nudažytas baseino dugnas.
Atsilupantys dažai, regis, yra didelė problema visame 610 metrų ilgio baseine. Apie tai pastarosiomis dienomis pranešė ne tik naujienų agentūros, bet ir žmonės socialinėje žiniasklaidoje.
Vienoje vietoje dumble baseino dugne, kur mėlyni dažai vietomis jau atsilupę, kažkas išraižė užrašą „TRUMP“.

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JAV prezidentas D. Trumpas savo socialinėje platformoje „Truth Social“ dėl visko kaltino vandalus.
„75 proc. dumblių jau pašalinta, o padėtis netrukus visiškai pagerės. Laimei, vandalai padarė žalos tik nedideliame plote ir tai bus sutvarkyta kitą savaitę“, – pareiškė D. Trumpas, pridėdamas, kad teisėsauga intensyviai atlieka tyrimą.
Atspindžių baseino renovacija, pasak JAV žiniasklaidos, kainavo 14 mln. JAV dolerių. Tai vienas iš projektų, kuriuo D. Trumpas siekia palikti savo pėdsaką Vašingtone. Pavyzdžiui, jis jau nugriovė dalį Baltųjų rūmų, kur iškils pokylių salė, o prie Potomako upės ketina pastatyti didžiulę „triumfo arką“.
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Atspindžių baseinas, ilgas stačiakampio formos vandens telkinys, buvo sukurtas tam, kad jame atsispindėtų Nacionalinėje alėjoje esantis Vašingtono paminklas.
D. Trumpas nurodė baseiną renovuoti. Vanduo buvo pašalintas, o jo dugnas perdažytas, anot D. Trumpo, „Amerikos vėliavos mėlyna“ spalva.
Tačiau praėjus vos kelioms dienoms po renovacijos vandenyje ėmė veistis dumbliai ir jis nusidažė žaliai.
Atspindžių baseinas yra istorinė Vašingtono vieta. Čia 1963 m., ant Linkolno memorialo laiptų, pilietinių teisių aktyvistas Martinas Lutheris Kingas jaunesnysis pasakė savo garsiąją kalbą „Aš turiu svajonę“ keliems šimtams tūkstančių žmonių, susirinkusių aplink baseiną.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVVašingtonas

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