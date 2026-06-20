Po dronų atakos Maskvoje – Rusijos propagandistų įtūžis: skelbia gyventojų „medžioklę“

Kaip ketvirtadienį pranešė „The Moscow Times“, šie raginimai pasirodė po to, kai Rusijos pareigūnai ataką apibūdino kaip didžiausią Ukrainos dronų reidą į Maskvą nuo plataus masto karo pradžios.
Valstybei artimo „Solovyov Live“ kanalo vedėjas Armenas Gasparyanas paragino saugumo tarnybas pradėti išdavystės bylas prieš Maskvos gyventojus, kurie užfiksavo atakos vaizdus.
A. Gasparyanas teigė matęs apie 100 vaizdo įrašų iš Maskvos, kurie atakos metu plito Ukrainos „Telegram“ kanaluose, ir ragino valdžią pasitelkti veidų atpažinimo technologijas atsakingiems asmenims nustatyti.
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Jis šių vaizdo įrašų autorius pavadino „savanoriais Ukrainos kariuomenės pagalbininkais“ ir teigė, kad jie turėtų būti sulaikyti bei apklausti.
Valstybinės televizijos laidų vedėjas bei žinomas propagandistas Vladimiras Solovjovas taip pat pritarė tokiems reikalavimams.
„Kiekvienas, kuris siunčia tokią medžiagą, turėtų būti pasodintas į kalėjimą“, – cituojamas V. Solovjovas.
Šie pareiškimai pasirodė po Ukrainos dronų smūgio į Maskvos pagrindinę naftos perdirbimo gamyklą Kapotnėje – vieną strategiškai svarbiausių miesto energetikos objektų, į kurį buvo smogta ir anksčiau šią savaitę, pirmadienį.
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Gamykla, esanti maždaug už 15 kilometrų nuo Kremliaus, aprūpina reikšmingą Maskvos kuro poreikio dalį ir, kaip teigiama, buvo apgadinta antrą kartą per savaitę.
Ataka sukėlė kelis gaisrus ir Rusijoje vėl iškėlė diskusijas dėl informacijos kontrolės bei viešo karo incidentų vaizdų platinimo.
Reakcijos ir ankstesni smūgiai
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos tolimojo nuotolio smūgiai pataikė į Maskvos pagrindinę naftos perdirbimo gamyklą, taip pat į taikinius Rusijos Rostovo srityje ir okupuotose Ukrainos teritorijose.
V. Zelenskis tai pavadino „teisingu atsaku“ į eskaluojamus Rusijos smūgius Ukrainos miestams.
„Tai visiškai teisingas atsakas į Rusijos smūgius mūsų miestams ir bendruomenėms bei dar vienas svarbus mūsų karių darbo rezultatas prieš objektus, kurie palaiko Rusijos karo mašiną“, – teigė V. Zelenskis.
Anksčiau šią savaitę Ukrainos dronai taip pat smogė naftos saugyklai Rusijos Krasnodaro regione.
Analitikų teigimu, dėl pasikartojančių Ukrainos smūgių šiuo metu neveikia beveik trečdalis Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų – 2,14 mln. barelių per dieną.
Šios atakos vyksta tuo metu, kai kuro trūkumas plinta daugiau nei 25 Rusijos regionuose.
Parengta pagal „Kyiv Post“ inf.