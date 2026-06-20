Irano aukščiausioji jungtinė karinė vadavietė – Khatam al-Anbiya centrinis štabas – nurodė, kad toks sprendimas priimtas dėl tariamų paliaubų susitarimo pažeidimų, kuriuos esą įvykdė Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir Izraelis.
Pasak „Mehr“, sąsiaurio uždarymas įvardytas kaip „pirmas žingsnis“ atsakant į tai, ką Iranas apibūdina kaip įsipareigojimų pažeidimus.
Irano karinė vadavietė taip pat perspėjo, kad bus imtasi tolesnių priemonių, jei „agresija“ tęsis.
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Šveicarijoje prieš JAV ir Irano derybas susitiko diplomatai
Šeštadienį Šveicarijoje susitinka kelių valstybių diplomatai, siekdami palaikyti dialogą dėl JAV ir Irano susitarimo užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose.
Šveicarijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad diplomatų susitikimas vyksta prabangiame Bergenštoko kurorte prie Liucernos ežero, bet susitikimo smulkmenų neatskleidė.
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Diplomatinis šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad šeštadienį vyksta parengiamosios konsultacijos.
Aukšto rango derybos Bergenštoko viešbutyje turėjo įvykti penktadienį, bet buvo atšauktos, o derybų procesą gaubia nežinomybė, nes Izraelis šeštadienį surengė mirtinus smūgius Libane.
Šveicarijos transliuotojas RTS skelbė, kad konsultacijose dalyvauja delegacijos iš JAV ir Irano bei derybų tarpininkai iš Kataro ir Pakistano.
Šveicarijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad ši šalis suteikia „diskretišką ir patikimą aplinką“ tam, jog paskatintų derybas dėl JAV ir Irano susitarimo memorandumo įgyvendinimo.
Ministerijos teigimu, įvairių šalių diplomatai stengiasi palaikyti dialogą, bet daugiau informacijos nei apie dalyvius, nei apie jų pokalbius nepateikė.
Trečiadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas pasirašė susitarimo memorandumą dėl karo užbaigimo, tačiau dar turi įvykti derybos dėl galutinės sutarties.
Izraelis ir Irano remiama grupuotė „Hezbollah“ taip pat susitarė dėl paliaubų, tačiau šeštadienį Izraelio pajėgos surengė mirtinus antskrydžius prieš „Hezbollah“ Libano pietuose, o pastaroji pareiškė turinti teisę į tai atsakyti.
Penktadienį Bergenštoke turėjusios įvykti derybos buvo atidėtos neribotam laikui dėl atsinaujinusių kovų Libane.
Bergenštoke esančio viešbučio kontrolę 2007 m. perėmė bendrovė „Katara Hospitality“, kuri priklauso Kataro valstybiniam investicijų fondui.
Iranas įspėja, kad su JAV pasirašytam susitarimui gali kilti pavojus
Irano užsienio reikalų ministerija šeštadienį pareiškė, kad Irano ir Jungtinių Valstijų pasirašytas susitarimas dėl karo Artimuosiuose Rytuose nutraukimo atsidurs „pavojuje“, jei jo nuostatos nebus greitai įgyvendintos.
„Kita pusė privalo kuo greičiau imtis būtinų priemonių. Priešingu atveju visas susitarimas atsidurs pavojuje“, – teigė ministerijos atstovas spaudai Esmaeilas Baqaei, kaip pranešė oficiali naujienų agentūra IRNA.
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