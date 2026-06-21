Britų žiniasklaida: ministras pirmininkas K. Starmeris pirmadienį atsistatydins

Pasak leidinio, ilgai tvirtinęs kovosiantis su bet kokiais bandymais jį nuversti, K. Starmeris po pastarosiomis dienomis vykusių pokalbių su ministrų kabineto nariais, partijos rėmėjais ir profesinių sąjungų lyderiais dabar pripažįsta, jog jam nebėra galimybių išsilaikyti poste.
„Jis susidūrė su skaudžia realybe, kad paramos tiesiog nėra“, – laikraščiui „Observer“ sakė vienas šaltinis.
„Tiesa yra ta, kad visi žino, jog tai jau nebėra išlaikoma pozicija. Be abejo, dėl to liūdna, bet kartais politikoje tiesiog būna neišvengiamų dalykų, ir, kaip sakė Borisas Johnsonas, „Kai banda pajuda, ji pajuda“, – pridūrė šaltinis.
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Pasak laikraščio „The Guardian“, sekmadienio rytą verslo ministras Peteris Kyle'as portalui „Sky News“ teigė, kad K. Starmeris savaitgalį skyrė „laiko apmąstymams apie politines realijas“, su kuriomis jis susiduria.
Kalbėdamas vyriausybės vardu, P. Kyle'as atsisakė nurodyti, kokie, jo nuomone, yra K. Starmerio planai ar kaip jis pats prašė ministrą pirmininką elgtis.
Savo ruožtu Dauning Strytas neigė pranešimus, esą K. Starmeris ruošiasi atsistatydinti, ir pabrėžė, kad jis toliau eina ministro pirmininko pareigas, rašo „The Guardian“.
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Parlamento narių, remiančių pagrindinį K. Starmerio konkurentą Andy Burnhamą dėl Leiboristų partijos lyderio posto skaičius smarkiai išaugo po jo triumfo praėjusią savaitę vykusiuose Mankerfieldo pirmalaikiuose rinkimuose. Ši pergalė, daugelio teigimu, parodė, kad A. Burnhamas turi galimybių nugalėti populistinę radikalios dešinės partiją „Reform UK“ visuotiniuose rinkimuose.
Buvęs didžiojo Mančesterio meras A. Burnhamas pirmadienį turėtų atvykti į Vestminsterį, kur jis bus prisaikdintas Bendruomenių rūmuose.
Pranešama, kad po to jis planuoja pasikalbėti su K. Starmeriu ir šiam pateikti savo rėmėjų sąrašą, kurį, kaip teigiama, jis siekia išplėsti iki 200 parlamentarų. Taip A. Burnhamas esą sieks priversti dabartinį ministrą pirmininką atsistatydinti ir pradėti valdžios perdavimo procesą.
Pasak „The Guardian“, A. Burnhamo sąjungininkai pasisako už ilgesnį laukimo laikotarpį, kad galėtų pasirengti valdžiai, o tai galėtų reikšti, jog K. Starmeris premjero poste išliktų dar kelis mėnesius.
K. Starmerį atsistatydinti viešai raginančių leiboristų parlamentarų skaičius jau viršijo 100. „The Guardian“ teigimu, tarp jų yra daugybė tų, kurie nori valdžios perdavimo be chaosu galinčio virsti partijos lyderio rinkimų spektaklio.
Dabartinis Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas susiduria su dideliu spaudimu atskleisti savo planus prieš svarbų kabineto posėdį antradienį, kuriame keletas ministrų turėtų K. Starmeriui pasakyti, jog jam atėjo laikas trauktis.
Katastrofiškas leiboristų pasirodymas savivaldos rinkimuose
K. Starmeris, kuriam 63-eji, ministru pirmininku tapo 2024 m. liepą, po triuškinamos pergalės parlamento rinkimuose, užbaigusios 14 metų trukusį Konservatorių partijos valdymą, kurio metu dominavo tokios temos kaip taupymo priemonės, vidiniai nesutarimai dėl „Brexit“ ir kova su COVID-19 pandemija.
Tačiau jis darė politinių klaidų ir įklimpo į skandalą dėl Peterio Mandelsono paskyrimo, o vėliau ir atleidimo iš Jungtinės Karalystės ambasadoriaus JAV pareigų, kai paaiškėjo, kad P. Mandelsonas buvo susijęs su seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu.
K. Starmeriui kol kas nepavyko paskatinti ekonomikos augimo, kad padėtų su išaugusiomis pragyvenimo išlaidomis susiduriantiems britams.
Tačiau jis buvo giriamas už tai, kad pasipriešino JAV prezidentui Donaldui Trumpui dėl karo Irane.
Gegužę savivaldos rinkimuose žmonės griežtai įvertino beveik du metus trunkantį leiboristų valdymą. Rinkimuose itin sekėsi dešiniųjų populistų partijai „Reform UK“ ir kairiųjų populistų Žaliųjų partijai, o leiboristai prarado beveik 1,5 tūkst. mandatų savivaldos tarybose. Po šio katastrofiško pasirodymo pasigirdo raginimai K. Starmeriui trauktis, jo ministrų kabinetą paliko keli nariai.