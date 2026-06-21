D. Trumpas rėžė, kas kaltas dėl besilupančių Atspindžių baseino dažų

D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ pareiškė, kad „baisūs vandalai“ „į baseiną pripylė ėsdinančių ir naikinančių cheminių medžiagų“, užsimindamas, kad būtent dėl to baseino dugnas ir pradėjo luptis.
Kaip praneša žiniasklaida, apie šią problemą pirmą kartą sužinota penktadienį, ji susijusi su dažais, kuriais buvo nudažytas baseino dugnas, siekiant suteikti vandeniui mėlyną atspalvį. Tiksli problemos priežastis kol kas nėra aiški.
Atspindžių baseinas yra vienas iš žymiausių Vašingtono simbolių. Maždaug 600 metrų ilgio baseinas driekiasi nuo Linkolno memorialo ir Vašingtono paminklo, būtent čia 1963 m. pilietinių teisių lyderis Martinas Lutheris Kingas jaunesnysis pasakė savo legendinę kalbą „Aš turiu svajonę“.
D. Trumpas neseniai užsakė šio paminklinio objekto renovaciją, kurios kaina siekė apie 14,2 mln. dolerių. Vykdant šį projektą, baseino dugnas buvo padengtas tamsiai mėlyna danga, kurią D. Trumpas pavadino „Amerikos vėliavos mėliu“.
Atnaujinimo darbų metu buvo susidurta su sunkumais, kai, masiškai sužydėjus dumbliams, vanduo tapo žalias. Šią savaitę parko darbuotojai bandydami kovoti su dumbliais į vandenį pylė vandenilio peroksidą.
Atspindžių baseinas yra negilus, jį tiesiogiai apšviečia saulė, todėl vasarą jis gali gerokai įkaisti. Po didelio masto atnaujinimo darbų, atliktų Baracko Obamos prezidentavimo laikotarpiu, dumbliai sugrįžo per keletą savaičių. Naujausios renovacijos metu įrengta vandens valymo sistema turėtų užtikrinti, kad ateityje baseine jų nebebus.
D. Trumpas, teigęs, kad dėl, jo paties žodžiais tariant, „gėdingo mūsų gražaus Atspindžių baseino išniekinimo“ jau „buvo suimta dar keletas asmenų“, paaiškino, kad greičiausiai planuojama „išleisti ir išsiurbti didžiąją dalį vandens, kad būtų galima atlikti būtinus remonto darbus, tačiau jie bus atlikti kuo greičiau“.
Kaip praneša „Washington Post“, vienas iš sulaikytųjų yra buvęs olimpietis dviratininkas, kuris buvo sulaikytas po to, kai baseine palietė iš dalies atsilupusių dažų gabalą.