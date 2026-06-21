Iranas: pagrindinis klausimas derybose su JAV – konfliktas Libane

„Sionistinis režimas toliau pažeidinėja savo įsipareigojimus Libane, šis klausimas bus pagrindinė šiandienos derybų tema“, – vaizdo įraše, kurį paskelbė valstybinė naujienų agentūra IRNA, sakė užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilas Baqaei.
„Į darbotvarkę taip pat bus įtrauktas klausimas dėl galimybės naudotis Irano įšaldytais ar apribotais aktyvais, taip pat diskusijos dėl būtinų licencijų išdavimo Irano naftos pardavimui“, – pridūrė jis.
Kaip rašė ELTA, po šią savaitę pasirašyto susitarimo memorandumo, JAV ir Irano atstovai turi per 60 dienų susitarti dėl galutinės sutarties, kad užbaigtų karą regione, kuris prasidėjo vasario 28 d. JAV ir Izraeliui surengus antskrydžius prieš Islamo Respubliką. JAV teigia derybose siekiančios išspręsti Irano branduolinės programos klausimą, kurią eilę kartų minėjo kaip vieną pagrindinių priežasčių pradėti karą.
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Iranas atkakliai reikalavo, kad su Jungtinėmis Valstijomis pasirašytame susitarime būtų numatytas karo veiksmų nutraukimas Libane, kur šeštadienį vėl susirėmė Izraelis ir Teherano remiama „Hezbollah“.
Vėliau Irano kariuomenė pranešė dėl Izraelio atakų vėl uždaranti Hormuzo sąsiaurį, kuris buvo trumpam atvertas laivybai po pasirašyto susitarimo memorandumo.
JAV Centrinė vadavietė po Irano pranešimo pareiškė, kad saugus praplaukimas per šį tarptautinį vandens kelią „išliko nepakitęs“ ir kad JAV pajėgos „yra vietoje ir išlieka budrios“.
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