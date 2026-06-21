PasaulisĮvykiai

Iranas: pagrindinis klausimas derybose su JAV – konfliktas Libane

2026 m. birželio 21 d. 12:24
Iranas sekmadienį pareiškė, kad pagrindinė darbotvarkės tema derybose su JAV Šveicarijoje bus šiuo metu Libane vykstantis konfliktas tarp Izraelio ir sukarintos grupuotės „Hezbollah“, taip pat bus aptariami tokie klausimai kaip įšaldytos Irano lėšos ir šalies naftos pardavimas.
Daugiau nuotraukų (2)
„Sionistinis režimas toliau pažeidinėja savo įsipareigojimus Libane, šis klausimas bus pagrindinė šiandienos derybų tema“, – vaizdo įraše, kurį paskelbė valstybinė naujienų agentūra IRNA, sakė užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilas Baqaei.
„Į darbotvarkę taip pat bus įtrauktas klausimas dėl galimybės naudotis Irano įšaldytais ar apribotais aktyvais, taip pat diskusijos dėl būtinų licencijų išdavimo Irano naftos pardavimui“, – pridūrė jis.
Kaip rašė ELTA, po šią savaitę pasirašyto susitarimo memorandumo, JAV ir Irano atstovai turi per 60 dienų susitarti dėl galutinės sutarties, kad užbaigtų karą regione, kuris prasidėjo vasario 28 d. JAV ir Izraeliui surengus antskrydžius prieš Islamo Respubliką. JAV teigia derybose siekiančios išspręsti Irano branduolinės programos klausimą, kurią eilę kartų minėjo kaip vieną pagrindinių priežasčių pradėti karą.

J. D. Vance’as prieš skrydį į Šveicariją: kalba apie Irano branduolinę programą ir paliaubas Libane

Iranas atkakliai reikalavo, kad su Jungtinėmis Valstijomis pasirašytame susitarime būtų numatytas karo veiksmų nutraukimas Libane, kur šeštadienį vėl susirėmė Izraelis ir Teherano remiama „Hezbollah“.
Vėliau Irano kariuomenė pranešė dėl Izraelio atakų vėl uždaranti Hormuzo sąsiaurį, kuris buvo trumpam atvertas laivybai po pasirašyto susitarimo memorandumo.
JAV Centrinė vadavietė po Irano pranešimo pareiškė, kad saugus praplaukimas per šį tarptautinį vandens kelią „išliko nepakitęs“ ir kad JAV pajėgos „yra vietoje ir išlieka budrios“.
Susiję straipsniai
Prekybos centre Rusijoje nudurta moteris, sužeisti dar penki žmonės

Prekybos centre Rusijoje nudurta moteris, sužeisti dar penki žmonės

Prabangų Dominikos kurortą prarijo liepsnos: tragiškai žuvo dviejų vaikų motina

Prabangų Dominikos kurortą prarijo liepsnos: tragiškai žuvo dviejų vaikų motina

Britų žiniasklaida: ministras pirmininkas K. Starmeris pirmadienį atsistatydins

Britų žiniasklaida: ministras pirmininkas K. Starmeris pirmadienį atsistatydins

Po JAV ir Izraelio pradėtos karinės kampanijos Irane Teherano įvesta šio pasaulio naftos ir dujų eksportui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio blokada stipriai išaugino naftos kainas visame pasaulyje, ekspertai ėmė vis garsiau kalbėti apie gresiančią pasaulinę ekonominę krizę.
IranasJAVLibanas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.