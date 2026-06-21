Irano prezidentas: jei reikia, raštu patvirtinsime, kad nesiekiame branduolinio ginklo

„Jei reikia, galime raštu patvirtinti, kad neketiname kurti branduolinės bombos“, – sekmadienį valstybinei naujienų agentūrai IRNA sakė M. Pezeshkianas.
Jis nepatikslino, ar šis variantas yra įtrauktas į sekmadienį Šveicarijoje prasidėjusių derybų tarp Irano ir JAV atstovų darbotvarkę, abiem pusėms siekiant suderinti ilgalaikį taikos susitarimą po to, kai anksčiau šią savaitę buvo pasirašytas susitarimo memorandumas.
Pagal minėto dokumento sąlygas per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas dėl Irano branduolinės programos – iki šiol buvusios pagrindine derybų kliūtimi.
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M. Pezeshkianas pakartojo, kad buvęs Irano aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei, kuris karo pradžioje žuvo per JAV ir Izraelio smūgius, atmetė masinio naikinimo ginklų kūrimą dėl religinių priežasčių.
Islamo Respublikos politinė vadovybė nuosekliai tvirtina nesiekianti turėti branduolinio ginklo.
Irano prezidentas išreiškė tikėjimą derybomis su JAV, apibūdindamas iki šiol pasiektus susitarimus kaip „iš esmės atitinkančius Irano interesus“.
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Jis teigė, kad pirmuoju žingsniu galėtų būti atblokuoti 6 mlrd. JAV dolerių vertės Irano aktyvai, kuriuos JAV įšaldė Katare.