Ispanijos kurortuose – siaubas: per 72 valandas nuskendo 6 vaikai, paskelbtas skubus perspėjimas

Vienas ekspertas sukritikavo „tragišką priežiūros trūkumą“ ir perspėjo poilsiautojus prižiūrėti savo vaikus paplūdimiuose ir baseinuose.
Šis perspėjimas pasirodė po to, kai Maljorkos baseine ligoninėje mirė trejų metų danų berniukas.
Jis buvo skubiai nugabentas į ligoninę iš Kan Pikaforto, Santa Margalidos, ir šeštadienį mirė, pranešė sveikatos apsaugos pareigūnai, pridėję: „Per pastarąsias 72 valandas Ispanijoje žuvo šeši nepilnamečiai. Tragiškos vietos buvo Katalonija, Balearų salos, Andalūzija ir Kanarų salos.“
„Pagrindinė šių žmonių tragedijų priežastis yra atsakingų suaugusiųjų dėmesio stoka, priežiūros stoka ar net nebuvimas maudymosi zonoje.“
„Devyniais iš dešimties nuskendimų atvejų, kai auka yra vaikas, nustatėme motinų ir tėvų rūpesčio bei priežiūros stoką.“
„Vaikas nešauks pagalbos. Skendimas yra labai greitas ir tylus įvykis.“
Šeštadienį Ispanijos atostogų saloje viešbučio baseine taip pat mirė ketverių metų britų mergaitė.
Greitosios pagalbos tarnybos kelis kartus nesėkmingai bandė ją gaivinti Playa Blanca kurorte Lansarotėje.
Ispanijanuskendo vaikasKanarų salos
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