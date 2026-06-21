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Izraelio gyventojai mano, kad karą laimėjo Iranas

2026 m. birželio 21 d. 12:57
Didžioji dauguma izraeliečių mano, kad po karo Artimuosiuose Rytuose ir su JAV vėliau sudaryto susitarimo Iranas sustiprėjo, rodo sekmadienį paskelbti apklausos rezultatai.
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Jeruzalės hebrajų universiteto kartu su Agamo institutu birželio 17–20 d. atlikta 3 644 respondentų apklausa atskleidžia niūrias šalies visuomenės nuotaikas po JAV ir Irano susitarimo.
92,1 proc. apklaustųjų teigė, kad Iranas laimėjo arba gavo daugiau iš šio konflikto, o 82,9 proc. tikino, kad Izraelio saugumas ilgalaikėje perspektyvoje susilpnėjo.
Apklausa parodė, kad net tarp dešinįjį bloką palaikančių rinkėjų – premjero Benjamino Netanyahu elektorato – 93,1 proc. mano, kad laimėjo Iranas.

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JAV ir Irano susitarimui plačiai nepritariama: jam prieštaravo 63,2 proc. respondentų, palyginti su vos 12,1 proc., išreiškusių pritarimą.
Apklausos rezultatai atskleidžia platesnę pasitikėjimo Izraelio vadovybe krizę.
Beveik trys ketvirtadaliai apklaustųjų, t. y. 72,5 proc., teigė netikintys B. Netanyahu teiginiais apie karinės kampanijos pasiekimus, o 56,4 proc. jo kampanijos valdymą įvertino kaip „žlugusį“ arba „prastą“.
Apklausa taip pat parodė politinę kainą, kurią sumokėjo B. Netanyahu – jo, kaip ministro pirmininko, reitingas smarkiai nukrito nuo 40,5 proc. kovo pradžioje iki 29,4 proc. birželį.
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Visgi apklausa taip pat atskleidė neblėstantį palaikymą kariniams veiksmams prieš grupuotę „Hezbollah“ Libane.
Beveik pusė respondentų – 48,2 proc. – pritarė naujų didelio masto karinių veiksmų prieš „Hezbollah“ Libane atnaujinimui, net jei dėl to kiltų konfrontacijos su Vašingtonu rizika. Prieš tokį žingsnį pasisakė vos 21 proc. apklaustųjų.
Derybos dėl laikinojo Irano ir JAV susitarimo pavertimo nuolatiniu vyksta Šveicarijoje sekmadienį, nepaisant derybas galinčio sužlugdyti konflikto Libane.
Vašingtonas penktadienį paskelbė apie atnaujintas paliaubas šioje teritorijoje po to, kai Izraelio kariai susirėmė su „Hezbollah“ kovotojais Pietų Libane, o abi pusės dar kartą kaltino viena kitą dėl paliaubų pažeidimo.
IzraelisIranasJAV

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