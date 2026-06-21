Izraelis: nėra jokių apribojimų „grėsmių eliminavimui“ Libane

„Niekada nebuvo ir šiuo metu nėra jokių apribojimų Izraelio gynybos pajėgų (IDF) kariams Libane imtis veiksmų grėsmėms šalinti... Kaip aiškiai pareiškė ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir aš: Izraelis nepasitrauks iš saugumo zonos Libane“, – teigė Israelis Katzas savo pareiškime, turėdamas galvoje teritoriją, kuri driekiasi maždaug 10 kilometrų į Libano teritoriją ir kurioje dislokuotos Izraelio pajėgos.
I. Katzo komentaras pasirodė netrukus po to, kai Iranas įspėjo nepradėsiantis derybų dėl platesnio susitarimo su Vašingtonu, kol nebus užbaigtas karas Libane.
„Jei šios nuostatos, ypač 1 dalis (karo nutraukimas visuose frontuose, įskaitant Libaną), nebus įgyvendintos, pereiti prie derybų dėl galutinio susitarimo etapo nebus įmanoma“, – platformoje „X“ rašė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilas Baqaei, turėdamas galvoje nuostatą, įtrauktą į pirminį Teherano ir Vašingtono susitarimą.
J. D. Vance’as prieš skrydį į Šveicariją: kalba apie Irano branduolinę programą ir paliaubas Libane
Kaip rašė ELTA, po šią savaitę pasirašyto susitarimo memorandumo, JAV ir Irano atstovai turi per 60 dienų susitarti dėl galutinės sutarties, kad užbaigtų karą regione, kuris prasidėjo vasario 28 d. JAV ir Izraeliui surengus antskrydžius prieš Islamo Respubliką. JAV teigia derybose siekiančios išspręsti Irano branduolinės programos klausimą, kurią eilę kartų minėjo kaip vieną pagrindinių priežasčių pradėti karą. Šalių atstovai ir tarpininkai sekmadienį susitinka deryboms Šveicarijoje.
Į karą Artimuosiuose Rytuose Libanas buvo įtrauktas po to, kai Teherano remiama „Hezbollah“ kovo 2 d. paleido raketas į Izraelio teritoriją, keršydama už Islamo Respublikos aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Khamenei nužudymą.
Iranas atkakliai reikalavo, kad su Jungtinėmis Valstijomis pasirašytame susitarime būtų numatytas karo veiksmų nutraukimas Libane, kur šeštadienį vėl susirėmė Izraelis ir Teherano remiama „Hezbollah“.
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Vėliau Irano kariuomenė pranešė dėl Izraelio atakų vėl uždaranti Hormuzo sąsiaurį, kuris buvo trumpam atvertas laivybai po pasirašyto susitarimo memorandumo.
JAV Centrinė vadavietė po Irano pranešimo pareiškė, kad saugus praplaukimas per šį tarptautinį vandens kelią „išliko nepakitęs“ ir kad JAV pajėgos „yra vietoje ir išlieka budrios“.
Po JAV ir Izraelio pradėtos karinės kampanijos Irane Teherano įvesta šio pasaulio naftos ir dujų eksportui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio blokada stipriai išaugino naftos kainas visame pasaulyje, ekspertai ėmė vis garsiau kalbėti apie gresiančią pasaulinę ekonominę krizę.