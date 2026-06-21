Šis sprendimas, kurį paskatino V. Zelenskio sprendimas suteikti kariniam daliniui UPA – Antrojo pasaulinio karo laikų sukilėlių armijos, atsakingos už Voluinės žudynes, per kurias buvo nužudyta iki 100 tūkst. etninių lenkų – pavadinimą sukėlė diplomatinį kivirčą: Ukrainos prezidentas šeštadienį grąžino šį ordiną paštu, jo taip pat atsisakė keli kiti buvę Ukrainos valdžios atstovai..
Šeštadienį, kalbėdamas su privačiu televizijos kanalu TVN24, A. Domanskis įspėjo, kad diplomatinės šio žingsnio pasekmės pakenks Lenkijos tarptautinei reputacijai ir turės neigiamų ekonominių padarinių.
„Manau, kad šis sprendimas yra labai rimta prezidento klaida. Jis silpnina Lenkijos tarptautinę padėtį“, – kalbėjo ministras.
Skausmingas kirtis Ukrainai: Lenkijos prezidentas iš V. Zelenskio atėmė aukščiausią šalies apdovanojimą
„Bus labai sunku paaiškinti mūsų partneriams visame pasaulyje, kodėl tokiu išskirtiniu metu, kai Ukraina kovoja su įsibrovėliais iš Rusijos, atšaukiamas šis apdovanojimas. Tai sprendimas, kuris naudingas Rusijai“, – pridūrė A. Domanskis.
Šiuos nuogąstavimus platformoje „X“ pakartojo ir ministro pirmininko pavaduotojas bei gynybos ministras W. Kosiniakas-Kamyszas. Jis rašė, kad santykiai su Ukraina krypsta „labai bloga linkme“ ir pridūrė, jog „įtampos tarp sąjungininkių eskalacija naudingas tik priešui“.
Šis kivirčas, pasak Lenkijos naujienų agentūros PAP, meta ilgą šešėlį ant artėjančios Gdansko konferencijos, į kurią tikimasi pritraukti 2 tūkst. dalyvių iš daugiau nei 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir pagrindinių tarptautinių finansų institucijų atstovus. Renginio tikslas – pademonstruoti Lenkijos ekonominį potencialą ir užtikrinti Lenkijos įmonėms lyderio vaidmenį būsimame Ukrainos atstatyme.
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„Prezidento Nawrockio sprendimas tikrai nepadės šios konferencijos tikslų įgyvendinimui ir sėkmei“, – pabrėžė A. Domanskis.
Baltojo erelio ordinas V. Zelenskiui buvo suteiktas 2023 m. balandžio mėn. buvusio Lenkijos prezidento Andrzejaus Dudos už nuopelnus gilinant Lenkijos ir Ukrainos santykius, skatinant demokratiją ir ginant žmogaus teises.
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