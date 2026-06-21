Kataras: Šveicarijoje prasidėjo JAV ir Irano derybos

Kalnų kurorte Šveicarijoje susitinka JAV ir Irano delegacijos bei derybose tarpininkaujančių Kataro ir Pakistano atstovai.
Kaip rašė ELTA, po šią savaitę pasirašyto susitarimo memorandumo, JAV ir Irano atstovai turi per 60 dienų susitarti dėl galutinės sutarties, kad užbaigtų karą regione, kuris prasidėjo vasario 28 d. JAV ir Izraeliui surengus antskrydžius prieš Islamo Respubliką. JAV teigia derybose siekiančios išspręsti Irano branduolinės programos klausimą, kurią eilę kartų minėjo kaip vieną pagrindinių priežasčių pradėti karą.
Į karą Artimuosiuose Rytuose Libanas buvo įtrauktas po to, kai Teherano remiama „Hezbollah“ kovo 2 d. paleido raketas į Izraelio teritoriją, keršydama už Islamo Respublikos aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Khamenei nužudymą.
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Iranas atkakliai reikalavo, kad su Jungtinėmis Valstijomis pasirašytame susitarime būtų numatytas karo veiksmų nutraukimas Libane, kur šeštadienį vėl susirėmė Izraelis ir Teherano remiama „Hezbollah“.
Vėliau Irano kariuomenė pranešė dėl Izraelio atakų vėl uždaranti Hormuzo sąsiaurį, kuris buvo trumpam atvertas laivybai po pasirašyto susitarimo memorandumo.
JAV Centrinė vadavietė po Irano pranešimo pareiškė, kad saugus praplaukimas per šį tarptautinį vandens kelią „išliko nepakitęs“ ir kad JAV pajėgos „yra vietoje ir išlieka budrios“.
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