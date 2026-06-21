Po Donaldo Trumpo grasinimų Iranas įspėjo JAV: „būkite atsargūs“

„Ar jie nemano, kad jei jų grasinimai turėtų kokį nors poveikį, jie nebūtų atsidūrę tokioje beviltiškoje padėtyje, kokioje yra šiandien? Mes neimame Amerikos grasinimų į galvą“, – po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino smogti grupuotę „Hezbollah“ remiančiam Iranui, pareiškė M. Ghalibafas.
„Jie turėtų būtų atsargūs rinkdamiesi žodžius; mūsų ginkluotosios pajėgos pasirengusios į juos sureaguoti kitaip. Nesvarbu, ką jie sakytų – veiksmų imamės mes“, – sakė jis.
Anksčiau sekmadienį D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ paskelbė, kad „Iranas privalo nedelsdamas užkirsti kelią savo gerai apmokamiems PARANKINIAMS Libane kelti neramumus.“
„Jei jie to nepadarys, mes vėl labai smarkiai smogsime Iranui – kaip praeitą savaitę, tik dar smarkiau!!!“ – pridūrė jis.
Izraelio susirėmimai su „Hezbollah“, kuriuos ši Teherano remiama karinė grupuotė išprovokavo, užpuldama Izraelį, kad parodytų paramą Iranui platesnio masto kare, ne kartą kėlė grėsmę pastangoms siekti taikos.
Tačiau iki sekmadienio vakaro nebuvo gauta jokių pranešimų apie Izraelio smūgius ar tolesnius susirėmimus.
M. Ghalibafo komentarai pasirodė tuo metu, kai JAV ir Iranas, šią savaitę pasirašę preliminarų susitarimą dėl karo pabaigos, kartu su tarpininkais iš Pakistano ir Kataro vedė derybas Šveicarijoje.
Irano naujienų agentūra „Fars“ pranešė, kad dėl D. Trumpo grasinimų derybos buvo sustabdytos, nors jokie oficialūs šaltiniai šio teiginio kol kas nepatvirtino.
Šio mėnesio pradžioje Irano ir JAV pasirašyto susitarimo memorandumo 1 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad abi šalys įsipareigoja „susilaikyti nuo grasinimo jėga ar jėgos panaudojimo viena prieš kitą“.