Prabangų Dominikos kurortą prarijo liepsnos: tragiškai žuvo dviejų vaikų motina

F. Valentino tapo vienintele pražūtingo viešbučio gaisro Dominikos Respublikoje auka. Gaisro vaizduose iš „Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel“ matyti, kaip tiršti juodi dūmai užklojo idilišką atostogų salą.
Daugiau kaip 1 700 žmonių buvo priversti evakuotis, kai liepsnos niokojo viską savo kelyje. F. Valentino kartu su kitais turistais pasitraukė į paplūdimį, tačiau jai buvo per vėlu – moteris susmuko dėl apsinuodijimo anglies monoksidu.
Pora buvo atvykusi aplankyti vyro šeimos žvejų kaimelyje Bayahibe, kur jiedu pirmą kartą susitiko.
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F. Valentino 2014 metais iškeitė Romą į gyvenimą Dominikos Respublikoje. Ten ji užmezgė romaną su būsimu vyru, Dominikos Respublikos piliečiu, o 2017 metais už jo ištekėjo.
Pora susilaukė dviejų dukrų, o vėliau persikėlė atgal į F. Valentino gimtąjį miestą Casertą, esantį netoli Neapolio. Anksčiau šokėja dirbusi moteris ten valdė nedidelį nakvynės ir pusryčių tipo viešbutį.
2018 metais F. Valentino dalyvavo laidoje „Mollo tutto e cambio vita“, kurios pavadinimas reiškia „Viską metu ir keičiu gyvenimą“. Laidoje pasakojamos istorijos apie žmones, kurie palieka Italiją ir išvyksta ieškoti naujo gyvenimo.
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Tuomet ji prisiminė, kaip 2014 metais metė baleto instruktorės darbą Italijos sostinėje ir ryžosi persikelti.
2018 metais F. Valentino leidiniui „CasertaCE“ sakė: „Išvykau iš Italijos turėdama dviejų mėnesių lėktuvo bilietą, bet niekada nebegrįžau.“
„Dabar čia gyvenu jau ketverius metus, radau meilę, ištekėjau ir susilaukiau dukters, kuriai jau dveji metai. Esu laiminga dėl savo pasirinkimo, niekada negrįžčiau“, – tuomet sakė F. Valentino.
Po penktadienį kilusio siaubingo kurorto gaisro F. Valentino buvo konstatuota mirtis. Dominikos Respublikos skubiosios pagalbos tarnyba ją nugabeno į medicinos įstaigą La Romanos provincijoje, tačiau vėliau ji mirė įkvėpusi dūmų.
Sukrečiantys vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas smarkus gaisras, greitai išplito socialiniuose tinkluose. Juose matyti, kaip liepsnos apima didelį šiaudinį stogą, o dangų užpildo tiršti juodi dūmai.
Viename įraše matyti, kaip išsigandę liudininkai bėga iš teritorijos, kai ugnis stiprėja. Kitame vaizdo įraše dešimtys poilsiautojų stovi jūroje iki juosmens, o fone siautėja gaisras.