Teismas uždraudė Ispanijos premjero žmonai išvykti iš šalies

Teismo nutartis buvo paskelbta šeštadienį. Joje teisėjas Juanas Carlosas Peinado įpareigojo B. Gomez atiduoti savo pasą ir du kartus per mėnesį dalyvauti teismo procese, kol jos byloje bus paskelbtas verdiktas.
Teismas pareiškė, kad visiems pasienio punktams, civiliniams ir kariniams oro uostams bus nurodyta užtikrinti, kad B. Gomez laikytųsi draudimo neišvykti iš šalies.
Kol kas teismo data politinio atgarsio sulaukusioje byloje nebuvo paskirta.
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Teisėjas J. C. Peinado balandžio mėnesį oficialiai apkaltino B. Gomez turto iššvaistymu, prekyba poveikiu, korupcija verslo sandoriuose ir lėšų pasisavinimu.
Tyrimas buvo pradėtas 2024 m. balandį, aiškinantis ar B. Lopez pasinaudojo savo padėtimi būdama ministro pirmininko P. Sanchezo žmona ir siekė asmeninės naudos. Tiek ji, tiek jos vyras tokius kaltinimus neigia.
Byloje aiškinamasi, kaip Madrido Complutense universitete buvo sukurta ir valdoma magistro studijų programa, kurios viena iš vadovių buvo B. Gomez. Taip pat tiriamas galimas piktnaudžiavimas viešaisiais ištekliais ir asmeniniais ryšiais siekiant asmeninių interesų.
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Ministras pirmininkas P. Sanchezas neigia kaltinimus, aiškindamas, kad tai dešiniųjų pažiūrų politikų bandymas pakenkti jo vyriausybei. Opozicijos partijos ragina jį atsistatydinti.
Byla pradėta po to, kai skundą pateikė su korupcija kovojanti grupė, kuri turi ryšių su kraštutiniais dešiniaisiais.
Tai tik viena iš kelių įtariamų korupcijos apraiškų apraizgiusi socialistų lyderio šeimą ir buvusius kolegas, o tai didina spaudimą jo mažumos koalicinei vyriausybei.