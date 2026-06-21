Vokietijos ministras dėl uždaryto Hormuzo sąsiaurio kaltina D. Trumpą

„Galų gale, kamštį į Hormuzo sąsiaurį įstatė Donaldas Trumpas, o ne mes, tačiau esame suinteresuoti jį vėl ištraukti“, – duodamas interviu televizijos kanalui ARD sakė B. Pistorius.
Karo veiksmų, prasidėjusių vasario 28 d. JAV ir Izraelio atakomis prieš Iraną, metu Hormuzo sąsiauris – svarbus naftos ir dujų transportavimo kanalas – buvo faktiškai užblokuotas.
Pagal preliminarų susitarimą, kurį pasirašė D. Trumpas ir jo kolega Irane Masoudas Pezeshkianas, Teheranas sutiko jį vėl atidaryti, ir laivyba pradėjo atsigauti.
Tačiau šeštadienį Iranas pareiškė dėl Izraelio atakų Libane vėl uždarąs šį gyvybiškai svarbų vandens kelią.
„Hormuzo sąsiaurio atidarymas, tiksliau sakant, galimybė saugiai juo plaukti, yra Europos interesais, mūsų energijos tiekimo ir ekonomikos pagyvėjimo interesais“, – sakė B. Pistorius.
Ministras pridūrė, kad bet kokį susitarimą dėl sąsiaurio atidarymo turėtų paremti Iranas ir Omanas.
Berlynas ne kartą atsiribojo nuo D. Trumpo kampanijos prieš Iraną, nors pareigūnai ir nesiryžo atvirai kaltinti JAV dėl šio konflikto.
Kai balandžio mėnesį D. Trumpas spaudė sąjungininkus padėti atidaryti Hormuzo sąsiaurį arba užtikrinti laivybos jame saugumą, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad šis karas „nėra NATO reikalas“.
F. Merzas ir B. Pistorius taip pat kritikavo Jungtines Valstijas už tai, kad prieš užpuldamos Iraną nepasitarė su savo sąjungininkais.
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